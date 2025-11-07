2000年公開の映画「グラディエーター」で米アカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優ラッセル・クロウ（61）が恋人で元女優のブリトニー・テリオット（33）との婚約説を受け、再婚の可能性を否定するコメントを発表した。オーストラリア出身歌手のダニエル・スペンサーと2003年から2018年まで結婚し、2人の間には21歳と19歳の息子がいる。現在交際中のブリトニーとの婚約のうわさが頻繁に浮上しているが、「楽しく幸せ」な生活を結婚話で「台無し」にしたくないと話している。



【写真】交際5年も結婚は全く考えていないが超ラブラブな2人

米CBSのドキュメンタリー「60ミニッツ」に出演したラッセルは「ブリトニーと僕が婚約していて、僕が再婚するって報道が色々あるよね？事実ではないよ」と明言した。「僕の人生は楽しくて幸せだ。なぜ、結婚で台無しにする必要がある？」とうわさを不思議がった。



そして、およそ5年前から交際中のブリトニーとの関係について「僕らは互いを尊重し、笑顔で目を覚ます。とても幸せだ」ときっぱり。一方で「僕は1度結婚しているから、それがどういうものになるかをわかってる。もう1度結婚したりなんてしないよ。1度は良いけど、また結婚したくはないね」とかたくなに結婚は否定した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）