100均でスゴイの見つけた！どれも一緒でしょ…？と思ったら大間違い♡マニア溺愛ストラップ

丈夫なストラップを探している方にオススメなのが、キャンドゥの『スマホケース用 ベルトショルダーストラップ』。ストラップがナイロン製で頑丈な上に、長さを調節できるから、これからの季節は厚手のコートの上からでも着用OK。さらにホルダー＆アクセ用のループ付き。至れり尽くせりなストラップでした！

商品情報

商品名：スマホケース用 ベルトショルダーストラップ ベージュ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：【ストラップ】2cm×H80cm【ストラップホルダー】6cm×H3.6cm

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4973911848220

頑丈でホルダー付きの『スマホケース用 ベルトショルダーストラップ』

スマホストラップって色々なデザインのものを見かけますが、スマホの重さに耐えられるのか心配になるようなものもありますよね。頑丈なスマホストラップを探していた時にキャンドゥのモバイルグッズ売り場で出会ったのが、こちらの商品。『スマホケース用 ベルトショルダーストラップ ベージュ』です。

最初に目に入ったのが、丈夫そうな素材感です。シートベルトに使われているようなナイロン製で、これはかなり丈夫そう！スマホって結構重さがあるので、がっしりとしたストラップだと安心ですよね。

しかも、ケースに入れて使うホルダーが付属しているのも◎。ホルダー単独で買うと予想以上にお値段が張ることもあるので、ストラップに付属しているとお得な上に、すぐに使えるので助かります。

装着の仕方は簡単で一般的。ケースの内側にストラップホルダーを入れ、Dリングの部分を充電ケーブル用の穴へ通します。次にスマホをケースにセットし、ストラップホルダーのDリングの部分にストラップのOリングを取り付けるだけ。

こんな感じで装着完了しました。ストラップがスタンダードで上品なベージュカラーなので、どんなデザインのスマホケースにも合うのが嬉しいです。

長さが調節できる上にアクセサリー用のループが3つも♡

ストラップの長さが調節可能なのも、ありがたいポイント。最長にすると股関節くらいの高さにスマホがくる長さになり、シンプルに首から下げたり、斜め掛けにしたりとシーンや気分によって調節できます。長さがあるので、これからの季節は、厚手のアウターを着用していても余裕でつけられますよ。

推しポイントは他にも。なんとこのストラップには、アクセサリー用のループが3つもついているんです！写真のように、イヤホンケースなども吊るしておけるから、スマホ関係のグッズを一緒に持ち運べて便利。お気に入りのチャームを付けて自分流にカスタムするのもオススメです。

今回は『スマホケース用 ベルトショルダーストラップ ベージュ』をご紹介しました。気になった方は、ぜひキャンドゥでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。