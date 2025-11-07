ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¡É×¤È¡Ö·ëº§¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³»×¤ï¤º¶«¤ó¤À¡Ö¸À¤¤¤Æ¤§¡¼!¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ê47¡Ë¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉ×¡¦ÂìÂô¿²ð»á¤È¡Ö·ëº§¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¤ÎÂìÂô¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»öÁ°¼èºàVTR¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤«¤é¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ó¡¼¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤¬¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç¡¢¤¢¤Á¤é¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ä¤¯»þ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤¤¤ä¤¤¥±¥ó¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËèÆü»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¤³¤Î²óÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Æ¤§¡¼!¸À¤¤¤¿¤¤¤è¡¼!¡×¤È»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂìÂô¤Ï¡Öµ¯¤¤¿»þ¤«¤é¿²¤ë¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÅÁ¤¨¤Ä¤ÄÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¦¡Ë¡£¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£±ü¤Ë¤¢¤ë¿¼¤µ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾åÉÊ¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£