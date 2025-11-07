最小限の道具で始められるよ！たった100円って信じられない♡園芸キット

家庭菜園をはじめてみたいけど、ハードルが高い…。そんな方は、ダイソーの園芸グッズ売り場をチェックしてみるのがおすすめです！なんと110円（税込）から、家にある道具だけで栽培が始められるセットが売られているんです。今回購入したのは小ねぎを栽培できるセット。早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：栽培セット びよーんとこねぎ

価格：￥110（税込）

発芽適温：15〜20℃

発芽日数：約10日

収穫期間：発芽後約25日〜

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480907215

100円で家庭菜園が始められる！ダイソーの栽培セット

今回ご紹介するのはダイソーの園芸グッズ売り場で購入した『栽培セット びよーんとこねぎ』。なんと110円（税込）で、家庭菜園を始めることができるというアイテムなんです。

栽培するためのマグカップや紙パック、ココヤシ圧縮土を戻すための容器は用意する必要がありますが、種と土、そして栽培方法の説明書が入っていて、誰でもすぐに栽培を始めることができます。

家にあるものだけでこねぎが栽培できる！

まずはココヤシ圧縮土を戻すための容器を用意します。ふやかす容器はきれいに洗った惣菜の容器やカップラーメンなどの丼ぶりでも大丈夫！

ふやかした後にそのまま捨てられるので便利です。ココヤシ圧縮土に200〜250mlの水を入れます。

水で戻ると300〜350mlの土になりますよ。水を切ったら栽培用の容器に移し替えます。

タネはこちら！

土の上にタネをまき、軽く用土をかけて、土が乾燥しないように水やりをします。あとは日当たりのいい場所で管理するだけ。

発芽してきたら液体肥料などをあげ、草丈10cmで収穫可能になります！

栽培用の容器は植木鉢はもちろん、マグカップや紙パック、ペットボトルなどで代用可能です。紙パックなどの場合は、水抜き穴を3〜4カ所あければ代用できます。

今回はダイソーで購入した『栽培セット びよーんとこねぎ』をご紹介しました。最小限の道具で始められる家庭菜園。とてもおすすめなので、ぜひ挑戦してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。