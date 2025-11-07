¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙÂçÀôÍÎ¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦¥í¥¦¥ó¤ò¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç´¿·Þ¡¡Ê¡»³²í¼£¤Ï½é¶¦±é¡¦µÜÂô¤ê¤¨¤È°®¼ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬ÁêËÀÌò¤Ç¶¦±é¤·¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Î¿·¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£³§¼Â¤Ï»ö¸Î¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FBI¤Ç¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌÁÜºº´±¡£¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤Î½éÎø¤Î¿Í¡¦¥Ê¥®¥µ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¡£Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎË´Ì¿¤ò´õË¾¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶¯¤ÎFBIÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ë³§¼Â¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤ÎÊÝ¸î¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÈÌ¼¤Î¥Ë¥Ê¡Ê·îÅçÎ°°á¡Ë¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢³§¼Â¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ëFBIÁÜºº´±¡¢¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥ó¡Ê¥í¥¦¥ó¡Ë¤ÈÈà¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸îÆ»Àô¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£FBI¡¢CIA¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Î¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢³§¼Â¤Î¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ëÌÌ¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ê¥®¥µ¤È¥Ë¥Ê¤òÁÀ¤¦Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é½Æ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
¡¡º£ºî¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÏºòÇ¯12·îËö¡£½éÆü¤Ï·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÂçÀô¤Î¤Û¤«±ÊÀ¥¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢±üÃÒºÈ¤Ê¤ÉÁÜºº°ì²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¤¡¢¸½¾ì¤Ï¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤«¤é¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦¥í¥¦¥ó¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÀô¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥í¥¦¥ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·°ì½Ö¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¥í¥¦¥ó¤¬²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¦¥ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÂçÀô¤È±ÊÀ¥¤¬Í¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢FBI¤«¤é³§¼Â¤Ë¼¡¤°¸ò´¹¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥æ¥ó¤È¸ãºÊ¡Êº£ÅÄ¡Ë¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¾Ç¤ëÀô¡¢¤½¤·¤Æ³§¼Â¤¬ÂÔ¤Ä»¥ËÚ¹Ô¤¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¿´ÂÀÏ¯¤Ê¤É¡¢ÂæËÜ¤Ë¤·¤ÆÌó8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎÆ³Æþ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¼Â¤ÈÈà¤Î½éÎø¤Î¿Í¡¦¥Ê¥®¥µ¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë½±·â¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥®¥µ¤Ï¡¢³§¼Â¤Ë¼«¿È¤ÈÌ¼¤Î¥Ë¥Ê¤ÎÊÝ¸î¤òµá¤á¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Ã»¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¸ß¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤ÈµÜÂô¤Ïº£ºî¤¬½é¶¦±é¤À¤¬¡¢¤È¤â¤ËÄ¹Ç¯Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£³§¼Â¤È¥Ê¥®¥µ¤ÎÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³§¼Â¤Î²áµî¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
