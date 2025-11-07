MLB機構は日本時間7日、各ポジションで優れた打撃成績を残した選手に贈られる「シルバースラッガー賞」のナ・リーグの受賞者を発表し、ドジャースの大谷翔平（31）が「DH（指名打者）部門」で3年連続の受賞を果たした。同賞は通算4度目（2021年、23年〜25年）の受賞となり、イチロー（外野手部門01年、07年、09年）の3度を抜いて、日本人選手歴代最多の栄冠に輝いた。

同賞は各球団の監督、コーチ（3名）の投票によって決まり、“打撃のベストナイン”とも呼ばれている。大谷はエンゼルス時代、ア・リーグのDH部門で21年、23年と2度受賞。ドジャース移籍1年目の昨年も、ナ・リーグDH部門で獲得し、リーグをまたいでの受賞。今年は本塁打、打点で2冠のK.シュワーバー（32、フィリーズ）、今シーズン最高勝率ブルワーズの主砲・C.イェリッチ（33）の3人が同部門で最終候補に残ったが、大谷が獲得した。ナ・リーグで正式にDH制が導入された22年以降、DH部門で2年連続の受賞者は大谷が初となった。

今季、大谷は158試合に出場し、自己最多、球団記録を更新する55本塁打を放ち、172安打102打点、打率.282、20盗塁。投手では14試合に先発し、1勝1敗で防御率は2.87、奪三振62。今季は打者としてスタートし、東京での開幕シリーズで1号を放った。5月には月間自己最多タイとなる15本塁打をマーク。

6月17日（パドレス戦）では663日ぶりに“投手兼DH”の二刀流として復帰。7月のオールスターゲームにはリーグトップ得票で5年連続5度目の出場を果たした。オールスター明け2試合目の7月20日（ブルワーズ戦）から日本人選手初となる5試合連続ホームランをマーク。9月17日（フィリーズ戦）では、MLB史上6人目となる2年連続50本塁打を達成。さらに同試合の初回でシーズン50奪三振に到達し、メジャー史上初の“50HRー50K”の快挙を成し遂げた。

今季は打撃3部門（打率、本塁打、打点）のタイトルは逃したが、OPS（長打率+出塁率）1.014はリーグトップ。146得点はMLB全体でトップなど、昨年に続き“最強打者”として存在感を十分に示した。

23年から新設された「チーム部門」では球団初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースが2年連続で獲得した。ドジャースからは大谷を含め、F.フリーマン（36）、M.マンシー（35）、W.スミス（30）と最終選考に4人入っていたが、大谷のみの受賞となった。

受賞ラッシュが期待される大谷は、今季最初のタイトルを獲得。今後は日本時間14日にエドガー・マルティネス賞、ハンク・アーロン賞、オールMLB、4度目の受賞が期待されるリーグ最優秀選手（MVP）が発表される。ア・リーグのシルバースラッガー賞は日本時間8日に発表される。

【シルバースラッガー賞 ナ・リーグ受賞者】

一塁手：P.アロンソ（メッツ）

二塁手：K.マルテ（ダイヤモンドバックス）

三塁手：M.マチャド（パドレス）

遊撃手：G.ペルドモ（ダイヤモンドバックス）

外野手：J.ソト（メッツ）、C.キャロル（ダイヤモンドバックス）、K.タッカー（カブス）

捕手：H.グッドマン（ロッキーズ）

DH：大谷翔平（ドジャース）

ユーティリティ：A.バーレソン（カージナルス）

チーム：ドジャース