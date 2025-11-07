アン ミカさんが華やかなドレス姿で登壇 グランフロント大阪でクリスマスツリー点灯式
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
グランフロント大阪（大阪市北区）北館1階ナレッジプラザで11月6日、クリスマスイベント「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」のクリスマスツリー点灯式が開かれ、アン ミカさんが登壇した。
アン ミカさんは華やかなドレス姿で登場し、「芸能生活38年の中でクリスマスツリーの点灯式は初めてで、ずっと夢でした。今日は一番おめでたい色を身に着けてきました。オーナメントにもなりたい気持ちで」と笑顔で語った。
さらに最後には、「クリスマスは24日、25日だけでなく、準備の段階からワクワクを楽しめるイベント。寒い年末に向けて、気持ちを一緒に育んでいけるのが素敵だと思います。『グランフロントのツリー素敵だったよ』『寒いけど心がぽっと温かくなるよ』と感じてもらえるよう、いろいろな方と見に来ていただけたら嬉しいです。笑顔で心の目線を上げていく年末にしましょう」と呼びかけた。
「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」は12月25日まで。
アン ミカさんは華やかなドレス姿で登場し、「芸能生活38年の中でクリスマスツリーの点灯式は初めてで、ずっと夢でした。今日は一番おめでたい色を身に着けてきました。オーナメントにもなりたい気持ちで」と笑顔で語った。
さらに最後には、「クリスマスは24日、25日だけでなく、準備の段階からワクワクを楽しめるイベント。寒い年末に向けて、気持ちを一緒に育んでいけるのが素敵だと思います。『グランフロントのツリー素敵だったよ』『寒いけど心がぽっと温かくなるよ』と感じてもらえるよう、いろいろな方と見に来ていただけたら嬉しいです。笑顔で心の目線を上げていく年末にしましょう」と呼びかけた。
「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」は12月25日まで。
関連記事
グランフロント大阪でクリスマスイベント オーロラをイメージしたクリスマスツリーのライティングショーも
岩田剛典さん登壇 大阪で映画「金髪」舞台挨拶、金髪ビリケンさんにヒット祈願も
大阪・光の饗宴開宴式」で御堂筋イルミネーション点灯 一夜限りの歩行者天国に
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/