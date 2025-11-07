この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グランフロント大阪（大阪市北区）北館1階ナレッジプラザで11月6日、クリスマスイベント「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」のクリスマスツリー点灯式が開かれ、アン ミカさんが登壇した。



アン ミカさんは華やかなドレス姿で登場し、「芸能生活38年の中でクリスマスツリーの点灯式は初めてで、ずっと夢でした。今日は一番おめでたい色を身に着けてきました。オーナメントにもなりたい気持ちで」と笑顔で語った。



さらに最後には、「クリスマスは24日、25日だけでなく、準備の段階からワクワクを楽しめるイベント。寒い年末に向けて、気持ちを一緒に育んでいけるのが素敵だと思います。『グランフロントのツリー素敵だったよ』『寒いけど心がぽっと温かくなるよ』と感じてもらえるよう、いろいろな方と見に来ていただけたら嬉しいです。笑顔で心の目線を上げていく年末にしましょう」と呼びかけた。



「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」は12月25日まで。