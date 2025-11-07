柴犬のぽてとくんは、気持ちがそのまま態度に出てしまうタイプなのだそう。大好きなお肉があるかないかで、パパさんに対する態度が180度変わります。

コロッと態度を変えるぽてとくんの様子は10.6万回以上再生され、「最高です！面白いです！(笑)」「おめめが真剣です！頑張ってお肉を食べたいぽてとちゃん」と、多くの視聴者の笑いを誘いました。

【動画：お肉を持って『お手』と言うと応える犬→食べ終わると…まるでコントのような『180度違う態度』】

ぽてとくんとパパさんの日常の一コマ

Instagramアカウント「@poteto.shiba」に投稿されたのは、ぽてとくんとパパさんの日常のひとコマ。「もはやお約束のコント」と添えられた親子か兄弟かのような二人のやり取りに、思わず笑いがこぼれてしまいます。

どうやらぽてとくん、ポーカーフェイスとは対極にいるタイプのようで、自分の感情がそのまま表情や態度に出てしまうようです。

今回は、お肉をめぐってパパさんとぽてとくんがコント…もといコミュニケーションを繰り広げます。

お肉がある場合

まずは、パパさんがお肉を所持している場合を見てみましょう。

お肉を持っているパパさんの横に、良い子で座っているぽてとくん。きらきらと輝く瞳で、じっとパパさんの持つお肉を見つめています。

パパさんがオテと言えば、何度でもコマンドを聞き入れますが、その視線はパパさんの持つお肉にくぎ付けです。

焦らされるうちに、「肉くれ！」と催促し始めてしまいました。

その後無事にお肉をいただき、ご満悦です。

お肉がないと…

お肉を持っていないパパさんがぽてとくんの頭を撫でようとすると、柴犬特有のムキ顔が炸裂！

お肉も持っていないパパさんに触られるのは、どうやら気に食わない様子です。

しかし、ぽてとくんにムキ顔をされてもパパさんは余裕の笑顔。むしろ喜んでいるような雰囲気で、ぽてとくんに触りに行きます。

再びパパさんがお肉を持つと、コロッと大人しくなったぽてとくん…。そしてまた、お肉を食べた後はパパさんにムキ顔を見せてくれました。

一連の流れが、ぽてとくんを含めた家族の中ではセットになっているようで、定番のコントとなっているようです。

コロコロ変わるぽてとくんの様子に、視聴者からは「肉もってこい、肉しか勝たん！楽しすぎました」「ガウガウぽてと会長、今日も平和だ」などのコメントが多数寄せられ、投稿を盛り上げました。

Instagramアカウント「@poteto.shiba」では、ぽてとくん一家の日々や、パパさんとのコントのような日常のひとコマを動画を中心に発信しています。

思わず口角が上がってしまうような、面白いぽてとくんの様子に癒されたい方、柴犬が好きな方はぜひアカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagram「柴犬ぽてと」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。