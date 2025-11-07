2歳の女の子が「犬にオヤツをあげた」結果…いつまでも見ていたい「尊すぎる時間」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万1000回再生を突破し、「ほのぼのしちゃう」「優しいなぁ～」といったコメントが寄せられています。

【動画：2歳の女の子が『犬にオヤツをあげた』結果…いつまでも見ていたい『尊すぎる時間』】

仲良しな2人

Instagramアカウント「pupu_channel_2022」に投稿されたのは、2歳の女の子にオヤツをもらうイングリッシュスプリンガースパニエルの「ププ」ちゃんの様子。女の子の後ろを、ププちゃんはゆっくり着いていきます。

廊下の角にたどり着くと、ちゃんとププちゃんに「おすわり」と指示を出す女の子。完璧におすわりをこなすププちゃんを見て、女の子は「いいこー」と満面の笑みで大喜び。

オヤツをあげてみる

オヤツをあげると、女の子はププちゃんに目線を合わせて「ブドウの味する？」と尋ねます。オヤツは実はさつまいも味だそうですが、ププちゃんは無心で食べています。

もう一度女の子が「おすわり」の指示を出すと、お利口さんのププちゃんはスッとおすわり。「はい、どーぞ」「おいしい？」と優しく話しかける女の子からは、思いやりが滲み出ています。

優しさいっぱいの空間

女の子は、なぜか再び「ぶどうの味するー？」とププちゃんに確認してみます。ププちゃんが美味しそうにオヤツを食べてくれて、女の子は大満足の様子。

「おしまーい」と女の子が笑顔で宣言して、オヤツタイムは無事に終了。優しさとほっこり感があふれる、尊すぎる光景を見せてくれたププちゃんと女の子なのでした。

ププちゃんのほっこりする日常は、Instagramアカウント「pupu_channel_2022」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pupu_channel_2022」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。