ナ・リーグのシルバースラッガー賞発表 打撃３部門トップのフィリーズ勢は２人とも落選 鈴木誠也は最終候補にも入らず
米大リーグが６日（日本時間７日）、今年のシルバースラッガー賞を発表した。
【ナ・リーグ】
▼捕手
Ｈ・グッドマン（ロッキーズ）初受賞＝打率・２７８、本塁打３１、打点９１
▼一塁手
Ｐ・アロンソ（メッツ）初受賞＝打率・２７２、本塁打３８、打点１２６
▼二塁手
Ｋ・マルテ（ダイヤモンドバックス）２度目＝打率・２８３、本塁打２８、打点７２
▼三塁手
Ｍ・マチャド（パドレス）３度目＝打率・７５、本塁打２７、打点９５
▼遊撃手
Ｊ・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）初受賞＝打率・２９０、本塁打２０、打点１００
▼外野手
Ｊ・ソト（メッツ）６度目＝打率・２６３、本塁打４３、打点１０５
Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）初受賞＝打率・２５９、本塁打３１、打点８４
Ｃ・タッカー（カブス）２度目＝打率・２６６、本塁打２２、打点７３
▼ＤＨ
大谷翔平（ドジャース）４度目＝打率・２８２、本塁打５５、打点１０２
▼ユーティリティ
Ａ・バールソン（カージナルス）初受賞＝打率・２９０、本塁打１８、打点６９
▼チーム
ドジャース
打率３割４厘で首位打者のＴ・ターナー、５６本塁打、１３２打点の２冠王シュワバーの打撃３部門トップのフィリーズ勢はともに落選となった。ちなみに最終４試合に５本塁打含む１０打点で自己最多の３２本塁打、１０３打点をマークしたカブスの鈴木誠也外野手は最終候補にも入っていなかった。