　米大リーグが６日（日本時間７日）、今年のシルバースラッガー賞を発表した。

　【ナ・リーグ】

　▼捕手

　Ｈ・グッドマン（ロッキーズ）初受賞＝打率・２７８、本塁打３１、打点９１

　▼一塁手

　Ｐ・アロンソ（メッツ）初受賞＝打率・２７２、本塁打３８、打点１２６

　▼二塁手

　Ｋ・マルテ（ダイヤモンドバックス）２度目＝打率・２８３、本塁打２８、打点７２

　▼三塁手

　Ｍ・マチャド（パドレス）３度目＝打率・７５、本塁打２７、打点９５

　▼遊撃手

　Ｊ・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）初受賞＝打率・２９０、本塁打２０、打点１００

　▼外野手

　Ｊ・ソト（メッツ）６度目＝打率・２６３、本塁打４３、打点１０５

　Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）初受賞＝打率・２５９、本塁打３１、打点８４

　Ｃ・タッカー（カブス）２度目＝打率・２６６、本塁打２２、打点７３

　▼ＤＨ

　大谷翔平（ドジャース）４度目＝打率・２８２、本塁打５５、打点１０２

　▼ユーティリティ

　Ａ・バールソン（カージナルス）初受賞＝打率・２９０、本塁打１８、打点６９

　▼チーム

　ドジャース

　打率３割４厘で首位打者のＴ・ターナー、５６本塁打、１３２打点の２冠王シュワバーの打撃３部門トップのフィリーズ勢はともに落選となった。ちなみに最終４試合に５本塁打含む１０打点で自己最多の３２本塁打、１０３打点をマークしたカブスの鈴木誠也外野手は最終候補にも入っていなかった。