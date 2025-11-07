米大リーグが６日（日本時間７日）、今年のシルバースラッガー賞を発表した。

【ナ・リーグ】

▼捕手

Ｈ・グッドマン（ロッキーズ）初受賞＝打率・２７８、本塁打３１、打点９１

▼一塁手

Ｐ・アロンソ（メッツ）初受賞＝打率・２７２、本塁打３８、打点１２６

▼二塁手

Ｋ・マルテ（ダイヤモンドバックス）２度目＝打率・２８３、本塁打２８、打点７２

▼三塁手

Ｍ・マチャド（パドレス）３度目＝打率・７５、本塁打２７、打点９５

▼遊撃手

Ｊ・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）初受賞＝打率・２９０、本塁打２０、打点１００

▼外野手

Ｊ・ソト（メッツ）６度目＝打率・２６３、本塁打４３、打点１０５

Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）初受賞＝打率・２５９、本塁打３１、打点８４

Ｃ・タッカー（カブス）２度目＝打率・２６６、本塁打２２、打点７３

▼ＤＨ

大谷翔平（ドジャース）４度目＝打率・２８２、本塁打５５、打点１０２

▼ユーティリティ

Ａ・バールソン（カージナルス）初受賞＝打率・２９０、本塁打１８、打点６９

▼チーム

ドジャース

打率３割４厘で首位打者のＴ・ターナー、５６本塁打、１３２打点の２冠王シュワバーの打撃３部門トップのフィリーズ勢はともに落選となった。ちなみに最終４試合に５本塁打含む１０打点で自己最多の３２本塁打、１０３打点をマークしたカブスの鈴木誠也外野手は最終候補にも入っていなかった。