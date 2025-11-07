国土交通省は６日、整備新幹線の線路や架線などを保有する国に対して、ＪＲ各社が使用料として支払う「貸付料」に関する議論を始めた。

現在、開業後３０年としている支払期間の終了が近付いているためで、期間の延長や金額の妥当性を検討する。ＪＲ各社は負担増につながると警戒感を示しており、調整が難航する可能性もある。（仁木翔大）

３０年間定額

整備新幹線は、１９７３年に策定された国の新幹線の整備計画にある北海道、北陸、九州、西九州、東北（盛岡―新青森）の五つの新幹線を指す。

現在の仕組みでは、国の外郭団体となる鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、線路や架線などを建設・保有する。一方、ＪＲ各社は新幹線車両を保有・運行し、施設の管理を担っている。

機構とＪＲ各社の契約では、貸付料の金額は、整備新幹線の開業で見込まれる利益から支払う総額を算定し、３０年間、毎年定額で支払うことになっている。貸付料は建設費に充てられ、貸付料で賄いきれなかった分を、国と地元自治体が２対１の割合で負担する。

有識者会議

国交省は６日、大学教授や弁護士ら第三者でつくる有識者会議を新設。最初の整備新幹線として９７年に開業した北陸新幹線の高崎―長野間で、支払期間が２０２７年に終了するため、貸付料の見直しに着手した。

会議では、ＪＲ各社へのヒアリングも重ね、２６年夏をめどに結論を出す方向だ。貸付料の支払期間をどの程度とするべきか、金額の算出方法が妥当かといった点が焦点となる。

現行の契約上は、３１年目以降の貸付料について明記されていないが、国は、線路や架線などの使用料としているため、支払いの継続を前提に検討を進める。

４社で８００億円

整備新幹線の貸付料を巡っては、財務相の諮問機関である財政制度等審議会が、貸付料の根拠となる需要予測が利用実績に比べて小さいと指摘している。

現在はＪＲ東日本、西日本、九州、北海道の４社が年間総額約８００億円を支払っている。内訳は、北陸新幹線の高崎―長野が１７５億円、東北新幹線の盛岡―八戸が７９・３億円、九州新幹線の博多―新八代が８１・６億円などとなっている。

国は３１年目以降の貸付料を当て込み、前倒しで一部の建設費に充てている。一方、ＪＲ各社にとっても、新幹線事業で稼いだ利益は地方の在来線の維持などに必要不可欠で、負担増への警戒感は強い。

国交省の五十嵐徹人鉄道局長は、６日の会議で「将来の大規模改修に備え、必要な財源をどう確保していくかも合わせて検討する必要がある」と述べた。