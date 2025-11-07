【1か月予報】晩秋の小春日和も
11月半ばにかけては、寒気の影響を受け、北日本では平年より寒い日が多いでしょう。11月半ば以降は、例年より高気圧に覆われやすく、東日本や西日本では、例年より晴れる日が多くなるでしょう。また、11月半ば以降は、全国的に気温が高めの傾向となりそうです。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本日本海側では、11月14日頃にかけては、寒気の影響を受けやすく、例年より、くもりや雨または雪の日が多いでしょう。11月15日頃からは、例年より、くもりや雨または雪の日が少なくなる見込みです。北日本太平洋側では、11月15日から21日頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
11月8日から14日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。11月15日から21日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」見込みです。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、北海道では「平年並みか高い」でしょう。東北では「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「平年より多い」見込みです。
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
北陸では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、晴れる日が多いでしょう。
【気温の傾向】
11月8日から14日頃にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。11月15日から21日頃にかけての気温は、北陸で「平年より高い」見込みです。関東甲信・東海では「平年並みか高い」でしょう。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「平年より少ない」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」でしょう。
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本日本海側では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
11月8日から14日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。11月15日から21日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国で「平年より高い」でしょう。九州では「平年並みか高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰で「平年より少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州北部で「平年並みか少ない」見込みです。九州南部では「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より多い」でしょう。
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、11月8日から14日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。
【気温の傾向】
11月8日から21日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美では「平年並みか多い」でしょう。沖縄では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】
11/8〜12/7
札幌 3.1℃〜11.0℃
青森 5.7℃〜13.5℃
仙台 9.6℃〜15.7℃
【東日本】
11/8〜12/7
新潟 9.9℃〜16.1℃
東京 13.1℃〜18.1℃
名古屋 13.0℃〜18.9℃
【西日本】
11/8〜12/7
大阪 13.6℃〜19.5℃
広島 13.2℃〜19.4℃
高知 15.5℃〜21.1℃
福岡 13.7℃〜19.9℃
鹿児島 16.4℃〜22.2℃
【奄美・沖縄】
11/8〜12/7
名瀬 20.6℃〜24.5℃
那覇 22.4℃〜26.0℃
■1か月予報（11月8日から12月7日までのまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本: 30%・40%・30%
東日本: 20%・40%・40%
西日本: 20%・30%・50%
奄美・沖縄:10%・30%・60%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・40%・20%
北日本（太平洋側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:50%・30%・20%
東日本（太平洋側）:40%・40%・20%
西日本（日本海側）:50%・30%・20%
西日本（太平洋側）:40%・40%・20%
奄美・沖縄: 20%・30%・50%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:20%・40%・40%
北日本（太平洋側）:20%・30%・50%
東日本（日本海側）:10%・30%・60%
東日本（太平洋側）:20%・30%・50%
西日本（日本海側）:10%・30%・60%
西日本（太平洋側）:20%・30%・50%
奄美・沖縄: 40%・30%・30%