11月半ばにかけては、寒気の影響を受け、北日本では平年より寒い日が多いでしょう。11月半ば以降は、例年より高気圧に覆われやすく、東日本や西日本では、例年より晴れる日が多くなるでしょう。また、11月半ば以降は、全国的に気温が高めの傾向となりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側では、11月14日頃にかけては、寒気の影響を受けやすく、例年より、くもりや雨または雪の日が多いでしょう。11月15日頃からは、例年より、くもりや雨または雪の日が少なくなる見込みです。北日本太平洋側では、11月15日から21日頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月8日から14日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。11月15日から21日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」見込みです。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、北海道では「平年並みか高い」でしょう。東北では「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「平年より多い」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月8日から14日頃にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。11月15日から21日頃にかけての気温は、北陸で「平年より高い」見込みです。関東甲信・東海では「平年並みか高い」でしょう。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年より少ない」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、くもりや雨の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、11月15日から12月5日頃にかけて、高気圧に覆われやすい見込みで、例年と比較して、晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月8日から14日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。11月15日から21日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国で「平年より高い」でしょう。九州では「平年並みか高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰で「平年より少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州北部で「平年並みか少ない」見込みです。九州南部では「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より多い」でしょう。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、11月8日から14日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月8日から21日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。11月22日から12月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美では「平年並みか多い」でしょう。沖縄では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

11/8〜12/7

札幌 3.1℃〜11.0℃

青森 5.7℃〜13.5℃

仙台 9.6℃〜15.7℃

【東日本】

11/8〜12/7

新潟 9.9℃〜16.1℃

東京 13.1℃〜18.1℃

名古屋 13.0℃〜18.9℃

【西日本】

11/8〜12/7

大阪 13.6℃〜19.5℃

広島 13.2℃〜19.4℃

高知 15.5℃〜21.1℃

福岡 13.7℃〜19.9℃

鹿児島 16.4℃〜22.2℃

【奄美・沖縄】

11/8〜12/7

名瀬 20.6℃〜24.5℃

那覇 22.4℃〜26.0℃

■1か月予報（11月8日から12月7日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 30%・40%・30%

東日本: 20%・40%・40%

西日本: 20%・30%・50%

奄美・沖縄:10%・30%・60%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:50%・30%・20%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄: 20%・30%・50%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・30%・50%

東日本（日本海側）:10%・30%・60%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:10%・30%・60%

西日本（太平洋側）:20%・30%・50%

奄美・沖縄: 40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）