奈良県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！ 2位「学研北生駒」、3年連続の1位は？【2025年最新】
大東建託は、奈良県居住の20歳以上の男女9614人を対象に「街の幸福度（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜奈良県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。
本記事では、奈良県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
居住者が幸福を感じる理由には「時間が自由に使え、仕事に関する学習ができる。最近取得したスキルを仕事に役立てることができ、仕事が非常に順調である」「家族や周りの人に恵まれていること。推しがいること」「子どもが出来て成長が楽しみなこと」といった声があり、生活環境と自身の成長が幸福度につながっていることが伺えます。
居住者からは、幸福を感じる理由として「幸い両親も元気でいてくれるし主人も優しいので幸せです」「子どもの成長。孫が社会人になって心配事が減った」「特にストレスなく日々過ごせている」など、穏やかで満ち足りた日常を反映したコメントが多く寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
本記事では、奈良県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：学研北生駒（近鉄けいはんな線）／評点75.2／偏差値70.4学研北生駒駅は生駒市にあり、大阪中心部までおよそ30分でアクセスできる、交通の利便性が魅力の駅です。駅周辺には飲食店やホームセンターが立ち並び、来春には新たな複合商業施設の開業も予定されており、今後の発展が期待されています。また、自然が豊かで、住環境にも恵まれたエリアとしても人気を集めています。
1位：笠縫（近鉄橿原線）／評点75.8／偏差値72.1笠縫駅は磯城郡田原本町に位置し、3年連続で「街の幸福度（駅）」1位を獲得しました。大和八木駅まで5分とアクセス良好な上に、周辺は閑静な住宅街で、自然や歴史資産にも恵まれた環境です。飛鳥川沿いの桜や田園風景、多神社などが地域の魅力を引き立てています。
居住者からは、幸福を感じる理由として「幸い両親も元気でいてくれるし主人も優しいので幸せです」「子どもの成長。孫が社会人になって心配事が減った」「特にストレスなく日々過ごせている」など、穏やかで満ち足りた日常を反映したコメントが多く寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)