東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.06 高値154.14 安値152.83
155.17 ハイブレイク
154.65 抵抗2
153.86 抵抗1
153.34 ピボット
152.55 支持1
152.03 支持2
151.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1547 高値1.1552 安値1.1491
1.1630 ハイブレイク
1.1591 抵抗2
1.1569 抵抗1
1.1530 ピボット
1.1508 支持1
1.1469 支持2
1.1447 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3137 高値1.3143 安値1.3046
1.3268 ハイブレイク
1.3206 抵抗2
1.3171 抵抗1
1.3109 ピボット
1.3074 支持1
1.3012 支持2
1.2977 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8064 高値0.8104 安値0.8060
0.8136 ハイブレイク
0.8120 抵抗2
0.8092 抵抗1
0.8076 ピボット
0.8048 支持1
0.8032 支持2
0.8004 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値153.06 高値154.14 安値152.83
155.17 ハイブレイク
154.65 抵抗2
153.86 抵抗1
153.34 ピボット
152.55 支持1
152.03 支持2
151.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1547 高値1.1552 安値1.1491
1.1630 ハイブレイク
1.1591 抵抗2
1.1569 抵抗1
1.1530 ピボット
1.1508 支持1
1.1469 支持2
1.1447 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3137 高値1.3143 安値1.3046
1.3268 ハイブレイク
1.3206 抵抗2
1.3171 抵抗1
1.3109 ピボット
1.3074 支持1
1.3012 支持2
1.2977 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8064 高値0.8104 安値0.8060
0.8136 ハイブレイク
0.8120 抵抗2
0.8092 抵抗1
0.8076 ピボット
0.8048 支持1
0.8032 支持2
0.8004 ローブレイク