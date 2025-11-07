東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.06　高値154.14　安値152.83

155.17　ハイブレイク
154.65　抵抗2
153.86　抵抗1
153.34　ピボット
152.55　支持1
152.03　支持2
151.24　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1547　高値1.1552　安値1.1491

1.1630　ハイブレイク
1.1591　抵抗2
1.1569　抵抗1
1.1530　ピボット
1.1508　支持1
1.1469　支持2
1.1447　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3137　高値1.3143　安値1.3046

1.3268　ハイブレイク
1.3206　抵抗2
1.3171　抵抗1
1.3109　ピボット
1.3074　支持1
1.3012　支持2
1.2977　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8064　高値0.8104　安値0.8060

0.8136　ハイブレイク
0.8120　抵抗2
0.8092　抵抗1
0.8076　ピボット
0.8048　支持1
0.8032　支持2
0.8004　ローブレイク