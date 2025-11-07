東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6480 高値0.6519 安値0.6463
0.6568 ハイブレイク
0.6543 抵抗2
0.6512 抵抗1
0.6487 ピボット
0.6456 支持1
0.6431 支持2
0.6400 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5634 高値0.5670 安値0.5626
0.5705 ハイブレイク
0.5687 抵抗2
0.5661 抵抗1
0.5643 ピボット
0.5617 支持1
0.5599 支持2
0.5573 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4117 高値1.4140 安値1.4090
1.4191 ハイブレイク
1.4166 抵抗2
1.4141 抵抗1
1.4116 ピボット
1.4091 支持1
1.4066 支持2
1.4041 ローブレイク
