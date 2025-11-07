東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6480　高値0.6519　安値0.6463

0.6568　ハイブレイク
0.6543　抵抗2
0.6512　抵抗1
0.6487　ピボット
0.6456　支持1
0.6431　支持2
0.6400　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5634　高値0.5670　安値0.5626

0.5705　ハイブレイク
0.5687　抵抗2
0.5661　抵抗1
0.5643　ピボット
0.5617　支持1
0.5599　支持2
0.5573　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4117　高値1.4140　安値1.4090

1.4191　ハイブレイク
1.4166　抵抗2
1.4141　抵抗1
1.4116　ピボット
1.4091　支持1
1.4066　支持2
1.4041　ローブレイク