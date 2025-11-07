大リーグ公式サイトは６日（日本時間７日）、カブスがカイル・タッカー外野手と今永昇太投手に対して１年間２２０２万５０００ドル（約３３億７０００万円）のクオリファイング・オファー（ＱＯ）を提示したと報じた。同サイトのジョーダン・バスティアン記者が伝えた。

記事は大リーグ公式サイトの情報筋によるとし、カブスは木曜日（６日）の期限前に両選手にオファーを提示。選手は１８日午後３時（米中部時間）までに回答する必要があり、選手がこれを辞退して新たなチームと契約した場合は、カブスがドラフト指名権相当の保障を受け取ることになるとした。

また米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者はＱＯを受けたのはタッカー、今永を含む１３選手と報道。ほかにカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）、ボー・ビシェット内野手（ブルージェイズ）らの名前を挙げた。

今永については３日にＥＳＰＮなどの複数の米メディアやＭＬＢ公式がフリーエージェント（ＦＡ）になったと報道。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェシー・ロジャース記者は「チームは契約を５年目まで延長できるオプションを行使しないことを決定した。その結果、今永は２０２６年の年俸１５００万ドルの選手オプションを行使する権利を得たが、これも辞退した」と投稿。ＭＬＢ公式でも同様に伝えていた。

今永は２３年オフに４年５３００万ドル（約８１億６０００万円）で合意。ただ、３年目は球団に選択権がある３年５７００万ドル（約８７億８０００万円）、選手に選択権がある単年１５００万ドル（約２３億１０００万円）で、双方が拒否した。球団は来季以降３年５７００万ドルの価値はないと判断し、今永側は１年１５００万ドル以上の価値はあると判断したとみられている。

【クオリファイング・オファーを受けた１３選手】

カブス 今永昇太投手、カイル・タッカー外野手

フィリーズ カイル・シュワバー外野手、ランヘル・スアレス投手

パドレス ディラン・シーズ投手、マイケル・キング投手

ブルージェイズ ボー・ビシェット内野手

アストロズ フランバー・バルデス投手

メッツ エドウィン・ディアス投手

タイガース グレイバー・トーレス内野手

ブルワーズ ブランドン・ウッドラフ投手

ダイヤモンドバックス ザック・ギャレン投手

ヤンキース トレント・グリシャム外野手