配信者が山で“軽装かくれんぼ”遭難するも反省ゼロ…救助隊員殉職の悲劇に「謝罪の一言ぐらいないのか！」＜緊急取調室＞

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

11月6日（木）に放送された第3話では、軽装で山に登り“かくれんぼ企画”をした動画配信者が遭難し、救助に向かった隊員が亡くなる事態が発生。しかし、配信者は一切反省しておらず…。

【映像】悪気なしの配信者に怒りが爆発！

◆「警察に批判される筋合いないですよね」

第3話では、カップル系動画配信者の近藤春斗（永田崇人）と樋口結花（清水くるみ）が、人気のかくれんぼ企画を山で実施。しかし、軽装で山を登った結花が、近藤とはぐれて遭難してしまった。

そこで山岳救助隊が捜索に向かい、意識不明の重体で谷底に倒れていた結花を奇跡的に救助するも、救助隊員の土門翔（羽谷勝太）が殉職。

しかし、滑落死したと思われていた土門を司法解剖した結果、彼の死は“殺人事件”である可能性が浮上し、土門が直前まで行動を共にしていた山岳救助隊の隊長・布施正義（戸次重幸）に疑いの目が向けられた。

そんななか、捜査一課の刑事である“もつなべコンビ”こと監物大二郎（鈴木浩介）と渡辺鉄次（速水もこみち）は、近藤に遭難時の話を聞きに行くことに。

当時の状況を聞くなか、監物は「軽装で登山したうえにかくれんぼ…あんたわかってますか？ そのために救助隊員が命を落としてるんですよ」と近藤を責める。

しかし近藤は「警察に批判される筋合いないですよね」と言い返し、監物は「謝罪の一言ぐらいないのか！ 亡くなった隊員は君らと年の変わらない若者だぞ！」と怒りを爆発させた。