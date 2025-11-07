板倉滉を擁するアヤックス、CL開幕4連敗翌日に監督解任
アヤックスは6日、ヨン・ハイティンハ監督の解任を発表した。新監督が決まるまでは60歳のフレット・フリム氏が暫定的に指揮を執る。
ハイティンハ監督は今季から現役時代にプレーしたアヤックスの監督に就任。ただエールディビジで勝ちきれない試合が続き、第11節を終えて5勝5分け1敗で首位と4ポイント差の4位に位置している。またUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)では開幕4連敗。直近の公式戦7試合でわずか1勝だった。
クラブは「我々の想定とは大きく異なる結果だと言わざるをえない。十分な進歩が見られず、不必要な失点が続いた」とし、欧州CLで4連敗となったガラタサライ戦(●0-3)の翌日に解任を発表した。
アヤックスには日本代表DF板倉滉が今季から加入しており、ここまでリーグ戦7試合1得点を記録して欧州CLでは3試合に出場している。出場試合はすべて先発で、5日のガラタサライ戦はベンチ入りするも出番がなかった。
