毎週木曜深夜1時放送中「DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 ～新年会2026～」EBiDANと新年からお祭り騒ぎ！ダンエビ“初”の公開収録イベント開催決定！

「DAN! DAN! EBiDAN!」はテレ東ほかにて毎週木曜深夜1時から放送中です。この度、2026年1月27日（火）に番組初の公開収録イベントの開催が決定いたしました！

EBiDANメンバーがスタジオを飛び出して、番組お馴染みの企画や”新年”にちなんだスペシャル企画に挑みます！さらに、今回はICEx、Lienelだけでなく、先輩メンバーもイベントに登場！先輩チームVS後輩チームの白熱したバトルが繰り広げられるかも…！？イベント後半にはICExとLienelによるミニライブが決定！そちらもお楽しみに！

バラエティーに奮闘する姿を“生“で見られる貴重なチャンス！新年からEBiDANとお祭り騒ぎで楽しみましょう！詳しくは「DAN! DAN! EBiDAN!」公式HPをチェック！

＼EBiDANメンバーからコメントも到着！／

≪出演者コメント≫

■中村旺太郎（ICEx）

普段、視聴者の皆さんがテレビの前でご覧になっているDAN!DAN!EBiDAN!を、今回は実際に皆さんの前で収録できることがとても嬉しいです！また、バラエティ収録を目の前で見ていただける機会はあまりないので、今回の公開収録で緊張するのか、はたまたワクワクするのか、その時自分がどんな感情になるのか楽しみです。

そして、来ていただいた皆さんにも僕たちがバラエティーに奮闘している様子を楽しんでいただけたらと思います！

■芳賀柊斗（Lienel）

テレビの公開収録は初めてなので、どんな雰囲気なのか今からすごくワクワクしています！Lienel節を、来てくださる皆さんにガッツリお見せします！

ダンエビ初の公開収録イベントということで、率直にすごく楽しみです。普段の収録ではいろんな対決やチャレンジをしているのですが、今回はファンの皆さんに、僕たちのリアクションを画面越しではなく直接感じていただけたら嬉しいです。僕たちLienelも全力で楽しみます！

■リョウガ（超特急）

久しぶりに出演させていただいた時、後輩達のガヤが増えていたり成長を感じることができたので今回は変なボケをしたり、キラーパスをしたりして、社会は甘くないんだよって知らしめたいと思います。

会場に来てくださる皆さんは”段々”ではなく最初からテンションMAXで楽しみましょう☆

≪イベント概要≫

【タイトル】 DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 ～新年会2026～

【開催日時】 2026年1月27日（火）開場18:00／開演19:00

【会場】 豊洲PIT（東京都江東区豊洲6丁目1－23）

【MC】 アルコ＆ピース

【出演者】

超特急：リョウガ、ユーキ

SUPER★DRAGON：古川毅、ジャン海渡

Sakurashimeji：田中雅功、髙田彪我

ONE N' ONLY：TETTA、EIKU

原因は自分にある。：小泉光咲、桜木雅哉

BUDDiiS：FUMINORI、SHOOT

ICEx：中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗、山本龍人、竹野世梛、八神遼介

Lienel：芳賀柊斗、近藤駿太、高岡ミロ、森田璃空、武田創世、高桑真之

※出演者は予告なしに変更になる場合がございます。

※出演者に更新がありましたら随時お知らせします。

【価格】 オールスタンディング7,800円(税込) ※ドリンク代別途必要

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/dandanebidan/

【公式X】 @tx_dan2ebidan（https://x.com/tx_dan2ebidan）

【公式Instagram】 tx_dan2ebidan（https://www.instagram.com/tx_dan2ebidan/）

【公式TikTok】 ＠tx_dan2ebidan（https://www.tiktok.com/@tx_dan2ebidan）

