¡¡²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤ÆÁ´¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢¾®ÅçÀ»¡¢²¬ËÜÎè¡¢Íø½Å¹ä¡¢ÃæÅèÊþ»Ò¤é¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°åÎÅ¡É¤È¡È¿ÀÈë¡É¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¡ÈÌ¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼ºí©¼Ô¤È¿´Â¡°Ü¿¢¤Î¸½¼Â¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¯¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ±¿Ì¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¼î¶Ì¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÂ¡´ï°Ü¿¢°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®»ù°Ü¿¢°åÎÅ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·À¾²¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î»àÀ¸´Ñ¤äÎÑÍý´Ñ¤ÎÊÉ¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸ü¤¯¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÂÎÀ©¤Î²þÁ±¤ä°Õ¼±²þ³×¤Îº¤Æñ¤µ¤Ë¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥ê¡¼¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï¡¢²°µ×Åç¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Îø¿Í¤Î¿×¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë7·î7Æü¤Î¼·Í¼¤ËÆÍÁ³¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡1Ç¯¸å¡¢¿×¤¬¼ºí©¤¹¤ë¤Ï¤ë¤«Á°¤ËÈà¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤âÁÜº÷´ê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢¿×¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë´ôÉì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¡¢¥³¥ê¡¼¤È¿×¤Î½Ð°©¤¤¤¬½ÉÌ¿Åª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤êØ³Á³¤È¤¹¤ë¥³¥ê¡¼¡£°ìÊý¡¢¿´Â¡¼À´µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦Æ·¤ÎÉÂ¾õ¤¬µÞÊÑ¤·¡Ä¡£
¡¡²Ïúó´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·à±Ç²è¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÆó¤Ä¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¥É¥Ê¡¼¿ô¤¬ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÂ¡´ï°Ü¿¢°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó8Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ëÆüËÜ¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÌäÂê¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥³¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥ì¥Ã¥É¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡ØÃØéá¤ÎÁã¤òÊ§¤¦½÷¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯½Ð¿È¤Î¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥¹¡£¥³¥ê¡¼¤¬²°µ×Åç¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¦Ææ¤á¤¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦¿×¤Ë¤Ï¡¢¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Ø¤½¤³¤Ë¤¤ß¤Ï¤¤¤Æ¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¸ø³«ºî¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤Î´²°ìÏº¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢2¼ïÎà¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£1ÅÀÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥³¥ê¡¼¤¬¡¢¸÷º¹¤·¹þ¤à¿¹¤ÎÃæ¤Î¿åÊÕ¤Ç¼ê¤ò¼ª¤ËµÕ¤µ¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë²»¤¬°ã¤¦Êý¸þ¤Î²»¤ò½¦¤¦½Ö´Ö¡£Á´¤¯°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¸ÝËì¤Ë¶Á¤»Ï¤á¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤¿Èà½÷¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
¡¡2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ê¡¼¤¬¿´Â¡¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¶¡¤Î¼ê¤ò°®¤ë¾ìÌÌ¤È¡¢¿À¤ÎÅç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦°ä»º¡¦²°µ×Åç¤Î¸¶À¸ÎÓ¤Î¿ÀÈë¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡È°åÎÅ¡É¤È¡È¿ÀÈë¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤é¤â¤Þ¤¿·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÎÂ¿ÁØÅª¤Ê¹½Â¤¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢Á´¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£¡ØË¨¤Î¼ë¿ý¡Ù¡Ê1997¡Ë¤Ç²Ïúó´ÆÆÄ¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤¿ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤ò¼º¤¤¡¢°ì¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤âºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤á¤°¤ßÌò¡£²Ïúó´ÆÆÄ¤ÎÃ»ÊÔ¡Ø¹ý¡¾Koma¡Ù¡Ê2009¡Ë¤ä¡Ø¼ç¿Í¸ø¤Ï·¯¤À¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼°ìµ±¤¬¡¢¸µÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¤ÏÊÛÅö²°¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹Î¼ÆóÌò¡£
¡¡¥É¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î²ÏúóºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢Êì¿Æ¤ËÁá¿¥¡£¿´Â¡ÉÂ¤ò´µ¤¦¾¯Ç¯¡¦µ×»Ö¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÍ³Èþ¤Ë²¬ËÜÎè¡£Æ±¤¸¤¯¾®»ùÉÂÅï¤ËÆþ±¡Ãæ¤Î¾¯½÷¡¢Æ·¤ÎÊì¿Æ¡¦Íµ»Ò¤Ë¾¾Èø¿é¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê°Ü¿¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÍÌî¤Ë¾®ÅçÀ»¡£Â¡´ï°Ü¿¢°åÎÅ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®»ù²Ê°å¡¦Ê¿ºä¤ËÊ¿¸¶¥Æ¥Ä¡£¿×¤ÎÉã¿Æ¡¦±Ñ»°¤ËÍø½Å¹ä¡¢Êì¿Æ¡¦¹¬¹¾¤Ë¤ÏÃæÅèÊþ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ïúó´ÆÆÄ¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸«½Ð¤·¤¿»ÒÌò2¿Í¡¢µ×»ÖÌò¤ÎÃæÂ¼²¢»ÎÏº¡¢Æ·Ìò¤ÎÃæÌî¿éºé¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸÷¡Ù¤È¡ØVision¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç²Ïúó´ÆÆÄ¤Î±¦ÏÓ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎÉ´¡¹¿·¤È¡¢²Ïúó´ÆÆÄ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î»£±ÆÅý³ç¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚ²íÌé¤¬»²²Ã¡£²»³Ú¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é¤Î±Ç²è²»³Ú¤È¤Ê¤ê¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¿ºî¶Ê²È¤ÎÃæÌî¸ø´ø¡£ÊÔ½¸¤Ï¡¢¡ØÝÒ¤Î¿¹¡Ù°Ê¹ß¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ïúó´ÆÆÄ¤Î·à±Ç²èÁ´¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ð¥¹¤¬¥Ñ¥ê¤Ç¤Îºî¶ÈÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦ÆüËÜ¤Î¹çºî¡£·àÃæ¤ÇÆüËÜ¤Î°Ü¿¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ò¤ï¤¹¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¿´Â¡°Ü¿¢¼ê½Ñ¤Î¸½¾ì¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾®»ùÂ¡´ï°Ü¿¢¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ìò¼Ô¤È¸½Ìò°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¢±Ç²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²°µ×Åç¤Î¡¢1000Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤Æ¤¤¿²°µ×¿ù¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸÷·Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆàÎÉ¤Î¿¹¤ä±âÈþÂçÅç¤Î³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«Á³¤Î¿ÀÈë¤È°ìÂÎ¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿²Ïúó´ÆÆÄ¤À¤±¤Ë¡¢À¸Ì¿¤Î¸»¤¿¤ëÂ©¿á¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃÏµå¤Îµ²±¤Î¤´¤È¤¯¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤Îº²¤È¶Á¤¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
