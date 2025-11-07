主演・市原隼人×『ROOKIES』平川雄一朗監督 『デイズ〜かけがえのない日々〜』劇場公開決定
大分市の魅力あるロケーションを全国へ発信する市原隼人主演の短編映画『デイズ〜かけがえのない日々〜』が、11月21日より別府ブルーバード劇場、12月5日より池袋シネマ・ロサにて、それぞれ1週間限定公開となることが決まった。
【動画】市原隼人が故郷と再会する男を熱演『デイズ〜かけがえのない日々〜』予告編
本作は、ドラマ『ROOKIES』『JIN‐仁‐』（どちらもTBS系）などを手がけ、大分市魅力発信アンバサダーでもある平川雄一朗が監督・脚本を担当。故郷と再会する主人公・天野幸一役を演じるのは、『ROOKIES』にも出演した市原隼人。メインキャストに同じく大分市魅力発信アンバサダーである財前直見を迎えた。そのほかの出演者は、大分市が開催したオーディションで約700人の応募者の中から選出。監督自らが演技指導を行いながら大分の皆さんと共に作り上げた作品だ。
物語は、大分市で生まれ都会で働く主人公が帰省するところから始まる。めまぐるしく時間が過ぎる都会を離れ、地元の豊かな自然や歴史ある風景に触れる中で、主人公の記憶の引き出しが少しずつ開かれていく。懐かしく温かなふれあいを通して、主人公は、人を思いやることの美しさや自分らしく生きることの尊さ、自分たちが生きている日々こそかけがえのないものだと気づいていく。
劇中には大分市の自然や観光名所、ご当地名物なども登場。大分の美しい山や海、街並みの風景が、見る人の心に“ふるさと”を思い起こさせる作品となっている。
劇場公開を記念し、11月24日に別府ブルーバード劇場、12月5日に池袋シネマ・ロサにて舞台あいさつが行われることも決まった。別府ブルーバード劇場には橋本実南、馬越友梨、平川監督、池袋シネマ・ロサには市原隼人、馬越友梨、平川監督が登壇する予定。
映画『デイズ〜かけがえのない日々〜』は、11月21日より別府ブルーバード劇場、12月5日より池袋シネマ・ロサにて、それぞれ1週間限定公開。
