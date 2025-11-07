NPB3球団で投げた藤岡好明、コロナ禍で強いられた「中途半端な決断」

プロ野球の戦力外通告期間が終わり、今年も現役生活の岐路に立たされる選手がいる。チームとの縁の切れ目が、果たして潮時なのか――。そこに疑問を感じて行動した選手がいる。ソフトバンクなどNPB3球団で15年間プレーした藤岡好明投手は、一度手にしたコーチの椅子を捨て、投げ続ける道を選んだ。なぜこのような選択をできたのか。日本では希少だが、世界では当たり前だったという価値観とは。

「自分が描いた終わり方と、ちょっとズレがあったんですよね。コロナの時期だったので、誰しもそういう部分はあったと思うんですけど……」

たった5年前の2020年、世界は新型コロナ禍にあった。移動が厳しく制限され、球界もシーズン短縮、観客の制限、声援禁止と異例づくしの1年。この先どうなるのかという不安が世の中を覆いつくしていたオフに、藤岡は当時所属していたDeNAから戦力外通告を受けた。同時にコーチ就任の誘いもあった。

誰もが受けられる提案ではない。藤岡は引退して指導者となる道を選んだ。しかし、すっきりした決断ではなかったという。世間の空気に、選択を迫られたような気がしていたのだ。

「どうなるかわからない世界に、ギャンブル的に身を投じる選択はできなかった。やめざるを得ないと、自分に言い聞かせたところがありました。その時は飲み込んだつもりだったんです」

2021年、2軍投手コーチとして選手育成に携わった。やりがいはあったが、世の中が平常に戻るにつれ「自分を疑い始めたんです」。本当に選手をやめる必要があったのかと。「中途半端な決断をしてしまったかなと。半年も経った夏頃にはそう思ってましたね。それまでの人生で、外的要因で何かをやめたことがなかったので」。シーズンが終わると、思い切った手段に出た。

DeNAを退団し、独立の九州アジアリーグを戦う火の国サラマンダーズに加入。投手コーチと兼任ではあるが、現役復帰する道を選んだのだ。DeNAにとっては意外な申し出だった。指導者の資質があると見込んで任せた上に、収入面でも比べ物にならない。「止められました。『何で？』って。最終的には球団社長とも話しました」。納得してから野球をやめたいとの思いを、貫き通した。

39歳で防御率1点台、初の海外挑戦「普通じゃないからやるんです」

「現役でお金を稼ぎたいとかじゃない。生き方としてちょっとズレてしまったのを、一回自分の考えを通してみたいと。それだけなんです」

藤岡は「コロナの時期にやめた人って、みんな相当悩んでいると思いますよ」と口にする。「現役を続ける手段もないし、海外に行くなんて考えられもしなかった。受け入れざるを得ないと」。さらに2年間を火の国で過ごすと、2023年末に退団。今度は2軍専門球団として参入が決まったくふうハヤテのトライアウトを受け、入団を勝ち取った。ここでは全くの一選手に戻った。

「僕が結構不器用で、選手と指導という2つに時間を使うのがうまくなかったんです」と、自分の適性を考えての行動だった。さらに「野球にもう一回だけ時間を使おうと。コロナを意識しなくても良くなった。だったらもう一回、選手として時間を最大限使いたかったんです」。失った時間を、取り戻す戦いでもあった。

再びつかんだ、NPB選手と対戦するチャンス。39歳になった藤岡は、せいぜい140キロのストレートでアウトの山を築いた。21試合で防御率1.37。さらに冬には、ニカラグアのウインターリーグに身を投じた。海外でプレーするのは、この歳にして初めて。「普通じゃできないからやるんですよ。僕はやりたかっただけなんで」と笑う。

もともと、海外でのプレーに興味はあった。2010年代はNPB球団が、豪州や中南米で行われるウィンターリーグを強化に利用し始めた時期だ。ソフトバンク時代に参加を直訴したが、体調不良もあり叶わなかった。DeNAでは豪州に行ってみないかと声がかかったが、新型コロナ禍で消えてしまった。

「現実的に行ける環境なんだから、もう1回チャンスがあったら年齢関係なく実行してみようと。ちょっと年数はかかっちゃいましたけど」。海外で投げてみたいと声を上げると、中米ニカラグアから声がかかった。39歳での初挑戦。現地では、予想外の反応が待っていた。

ニカラグアで再確認した人生観「自分の人生は、自分で決める」

「全然驚かれないんですよ。年齢がいってるから野球しちゃダメという目線が一切なくて。1人の選手として、持っている力だけで評価されるんです。実際に40歳を超えた選手もいましたし、新鮮でしたね」

勝負は常に真剣。時には対戦した若い選手から「変化球ばっかり投げるな」と怒られることもあった。6試合に投げ防御率3.38という数字以上に「世界では年齢関係なく、自分をアピールした人がのし上がっていく」という学びがあった。

「自分の人生は自分で決めていけるし、アピールしだいで道はそれなりにできるんですよ。向こうの選手は『俺も日本に行かせてくれよ』と言ってきたり、とにかく積極的で。日本人があまりできないことじゃないですか？ 何が邪魔しているのか分かりませんけど」

日本から遠く1万3000キロも離れたニカラグアで人生観、野球観を磨き、40歳になる今季もくふうハヤテに戻って投げ続けた。「終わらせなければ、終わらないんですよ。DeNAの先輩の久保（康友）さんがそうじゃないですか」と5歳年長の右腕の名を挙げる。久保は2017年を最後にNPBを離れてからもメキシコやドイツなどを渡り歩き、今季も関西独立リーグで投げた。

「メジャーでも、いつ現役を終わるかは自分で決めますよね。松井（秀喜）さんもリリースされて、後で引退を宣言した。ニカラグアでも、クビを切られても練習を続けている選手を見ました。チームに属することが現役なんだとか、所属しないから引退だとか、そういう価値観じゃないところでやってるんだと。確かにそうだなと思ったんです」

現在、北中米だけでなく、欧州や豪州に渡ってプレーする選手が少しずつ増えている。NPBに所属している選手が思う以上に、外で野球を続ける道は太くなっている。「一度引退した時にそういう考えがあったら、また違う選択になっていたのかもしれません。自分で最後を決められる野球人生って、最高じゃないですか」。

このオフ、藤岡はくふうハヤテを退団した。「野球を続けるのか、それとも新たな道へ進むのか、もう少し時間をかけて考えたいと思います」。まだ投げるのか、区切りをつけるのか。それを決められるのもまた、自分自身だ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）