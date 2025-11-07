¥¯¥ÞÈï³²ËÐÌÇ¤ØŽ¢¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°Ž£¤È¤¤¤¦"ÍÎÏËÉ±Òºö"
º£Ç¯¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª¡¢ÇÀºîÊªÈï³²¤¬Â¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤¦¤·¤¿·§³²¡Ê¤æ¤¦¤¬¤¤¡Ë¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤Î°ì°Æ¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Í¸ú¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥Þ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢»³粼¹¸»Ê¤µ¤ó¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÃÏ°è´Ä¶²Ê³ØÉô¿¹ÎÓÁí¹ç²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬½¸Íî¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
Ï¢Æü¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª»ö¸Î¤äÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï13¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ¤Î6¿Í¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê11·î5Æü¸½ºß¡£¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤ÏÉ½¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¡£ºòÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤À¡Ê¿Þ¡§´Ä¶¾ÊWEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤äÊá³ÍÆ¬¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï23Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï9·îËö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤½¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¡¢23Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½©ÅÄ¸©¡¢´ä¼ê¸©¤Ê¤ÉËÌÅìËÌ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»³粼¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÈï³²¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é10·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ê»à½ý¤·¤¿172¿ÍÃæ114¿Í¡¢³ä¹ç¤Ë¤·¤Æ66¡ó¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Î¿ÍÎ¤¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Í´Ö¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥¯¥Þ
¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¿ô¤ä¿ÍÅªÈï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡È½¸Íî¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¥¯¥Þ¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î½»¤àÃÏ°è¤Î¤Û¤¦¤¬¥¨¥µ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤â¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»³粼¹¸»Ê¤µ¤ó¡£
ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡Ï¢¹çÇî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë¡£¥¶¥ó¥Ó¥¢¶¦ÏÂ¹ñÀ¸ÂÖÄ´ºº´±¡¢ÅìµþÅÔ¹âÈø¼«Á³²Ê³ØÇîÊª´Û³Ø·Ý°÷¡¢°ñ¾ë¸©¼«Á³ÇîÊª´Û¼óÀÊ³Ø·Ý°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢±üÂ¿Ëà»³ÃÏ¡¢Æü¸÷ÂÈø»³ÃÏ¡¢±ü±©»³ÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¹ÔÆ°À¸ÂÖ¸¦µæ¡¢¥í¥·¥¢±è³¤½£¤Ç¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤È¥Ò¥°¥Þ¤Î¼ï´Ö´Ø·¸¸¦µæ¡Ê¼Ì¿¿¡§»³粼¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
ÀÎ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¼íÎÄ¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢»³¤Î¶á¤¯¤Î½¸Íî¤Ë¤âÂçÀª¤Î¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ëü¤¬°ì¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢½Æ¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ó¤Àº£¡¢½¸Íî¤È»³¤Î¶ÌÜ¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©ÈÏ°Ï¤ä¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É¬¤º¤·¤â»³¤ÎÃæ¡Ê±ü»³¡Ë¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ü»³¤Î´Ä¶¤Ï1970Ç¯Âå¤´¤í¤«¤é¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿ËÍÕ¼ù¿Í¹©ÎÓ¤Î¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤¬Â¿¤¤¤Þ¤Þ¡£°ìÊý¤Ç¡¢»³¤È½¸Íî¤Î´Ö¤Ë¤Ï¼Â¤òÉÕ¤±¤ë¹ÍÕ¼ù¤ä¡¢¥¯¥Þ¤¬¿È¤ò±£¤»¤ëÁð¤à¤é¤¬Áý¤¨¡¢¥¯¥Þ¤¬½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ø¿È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÎð²½¤ä²áÁÂ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ì¼ù¤äÈª¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ê£¹çÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤¬½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2000Ç¯¤´¤í¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»³粼¤µ¤ó¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤â¡¢½é¤á¤Ï¿Í¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»³¤Ç¤Î¥·¥«¤ÎÍÄ½Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÝ¤·¤¿Áê¼ê¤ò¿©Êª¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢µ©¤Ë¿Í¤ò¿©Êª¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
»³粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í¤òÁÀ¤¦¥¯¥Þ¤Ï²¿ÅÙ¤â¿Í¤ò½±¤¦¡£¤À¤«¤é¶î½ü¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»³¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤òËÜÍè¤ÎÀ¸Â©°è¤Ç¤¢¤ë±ü»³¤Ë²¡¤·Ìá¤¹¤³¤È¡×¤È»³粼¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è°è¤È¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©°è¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤±¤ë¡Ö¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¤³¤Î¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ä¶¾Ê¤¬¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢
¡¥¯¥Þ¤¬Êë¤é¤¹¡Ö¥³¥¢À¸Â©ÃÏ¡×
¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©°è¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö´Ë¾×ÃÏÂÓ¡×
£ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖËÉ½üÃÏ°è¡×
¤¿Í¤¬Êë¤é¤¹½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Î¡ÖÇÓ½üÃÏ°è¡×
¤ò·è¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Î¥³¥¢À¸Â©ÃÏ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÝÁ´¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ë¾×ÃÏÂÓ¤«¤éËÉ½üÃÏ°è¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤¬±£¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Áð¤à¤é¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¢¥¯¥Þ¤¬¹¥¤à³Á¤ä·ª¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¡¢ÇÀÃÏ¤Ë¤ÏÅÅµ¤ºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿²áÁÂ¹âÎð²½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ICT¤äAI¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
Æ±»þ¤Ë¡¢ÇÀÃÏ¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ËºîÊª¤Î»Ä¤ê¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Î½¸Íî¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¡£¼«¼£ÂÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï19·ï¤À¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¿ô¤¬¡¢º£Ç¯10·î24Æü»þÅÀ¤Ç9·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¹Ìî¸©¤ÎÌ§ÎØ¡Ê¤ß¤Î¤ï¡ËÄ®¤À¡£
Ì§ÎØÄ®¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë²¼Áð¤ò´¢¤Ã¤Æ´Ë¾×ÃÏÂÓ¤òºî¤ê¡¢·ª¤ä³Á¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤Æ²Ì¼ù±à¤Ê¤É¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÊá³ÍµÏ¿¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤äÈï³²¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤éÀ¸Â©ÃÏ°è¤ÈÀ¸Â©¿ô¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î´ÉÍý·×²è¤ä¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë³è¤«¤¹¤Ù¤¡£¤¹¤Ç¤ËÊ¼¸Ë¸©¤äÅçº¬¸©¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¸©¤Ç¤ÏËèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÇÓ½üÃÏ°è¡×¤Ç¥¯¥ÞÇÓ½ü
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÏÊá³Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
º£Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â½Æ¤ò»È¤¨¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄÀ©ÅÙ¡×¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ ¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤¬¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¶²¤ì¤¬Âç¤¤¤¤È¤
¢ ¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ë´í¸±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤È¤
£ ½ÆÎÄ°Ê³°¤Ç¤ÏÅª³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÊá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤
¤ Âè»°¼Ô¤Ë½Æ´ï¤Ë¤è¤ë´í³²¤¬µÚ¤Ö¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤ò·â¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´í¸±À¤äÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥¯¥ÞÎà¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ç¿Íºà°éÀ®¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¿·¤·¤¤À¤Âå¤ÎÊá³Í½¾»ö¼Ô¤ò½¸¤á¤¿ÃÄÂÎ¤ò¡ØÇ§ÄêÄ»½ÃÊá³ÍÅù»ö¶È¼ÔÀ©ÅÙ¡Ù¤Ë¤è¤êÇ§Äê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤äÊÝ¸±¤â´Þ¤á¤¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç°ÑÂ÷¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ò¿¦°÷¤È¤·¤Æ¸Û¤¦ÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¸òÉÕ¶â¤ò¿·Àß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½©ÅÄ¸©¤â¸øÌ³°÷¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÊç½¸¡¦ºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÂç¤¤¤¸©¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢µ¡Æ°Ââ°÷¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â1¤Ä¤ÎÊýºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÊá³Í¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤È³Ø¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ¶î½ü¤ò¤¹¤ë¿Í°÷¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Þ¤Î»³¤Ø¤ÎÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¤¤ÞÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤¬³Ø¹»¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢Ì±²È¤Ê¤É¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¡¹ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¥¯¥Þ¤¬¤è¤¯½Ð¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ê³°½Ð¤ÏÈò¤±¡¢ÆüÃæ¤Ë¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×ÃÏ°è¤Ç¡¢Çö°Å¤¤ÁáÄ«¤äÍ¼Êý¡¢Ìë¤Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£
¡ÖÅßÌ²Á°¤Î¥¯¥Þ¤Ï»éËÃ¤òÃß¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãë´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìë´Ö¤â¥¨¥µ¤òÃµ¤·¤ÆÊâ¤²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Å¤¤»þ´Ö¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
ÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö»³¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¡×
»³¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÎ¤¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤È°ã¤¤»³¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ï¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÂç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤òÈò¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Äê´üÅª¤ËÅ«¤ò¿á¤¯¡¢Îë¤òÌÄ¤é¤¹¡¢¼ê¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½©¤Ë¤¤Î¤³¡¢½Õ¤Ë»³ºÚ¤ÎÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ø¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¹¥Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
´Ö¤â¤Ê¤¯Åß¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥¯¥Þ¤Ï11¡Á12·î¤ËÅßÌ²¤·»Ï¤á¡¢3¡Á5·î¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë»³¤Ë¤É¤ó¤°¤ê¤Ê¤É¤Î¿©ÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÏÁá¤á¤ËÅßÌ²¤ò³«»Ï¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½¸Íî¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢¿©ÎÁ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¤¿¤áÅßÌ²¤Î³«»Ï¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»³粼¤µ¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×ÃÏ°è¤Ç¤Ïº£¸å¤â½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÊÂçÀ¾ ¤Þ¤ª ¡§ ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë