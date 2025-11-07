厚生労働省は、市販薬と成分や効能が似ている「ＯＴＣ類似薬」について、患者の負担増に関する議論を本格化させている。

政府が進める社会保障制度改革の一環で、増大する医療費の抑制や現役世代の負担軽減につなげる狙いがある。厚労省は年末までに結論を出す方針だ。

ＯＴＣ類似薬は公的医療保険の対象で、患者の自己負担は１〜３割だ。厚労省は６日の社会保障審議会の部会に、保険の範囲の見直しを提案した。委員からは「見直しでは、子どもや長期療養者、低所得者にとって大きな負担とならないよう、配慮が必要だ」「受診控えによる健康被害が起きる懸念がある」などの意見が上がった。厚労省は今後、見直しの対象にする薬の種類や自己負担の上げ方、低所得者らの負担軽減策などを検討する方向だ。

ＯＴＣ類似薬は湿布薬や保湿剤、抗アレルギー薬、便秘薬など約７０００品目あり、比較的軽い症状に対する薬剤が多い。医療機関や薬局で診察料や調剤料がかかるものの、患者が市販薬ではなく、安価なＯＴＣ類似薬を選ぶことが医療費増大の一因と指摘されていた。日本総合研究所は保険適用から外した場合に１兆円の抑制も可能と推計する。

現役世代の社会保険料引き下げを訴える日本維新の会が、ＯＴＣ類似薬の保険適用からの除外を求めてきた。１０月の自民党と維新による連立政権合意書には「薬剤自己負担の見直し」が盛り込まれ、高市首相は同月の所信表明演説で迅速に検討する意向を表明した。

必要な医療の受診 確実に