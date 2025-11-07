永瀬廉、大好きな玉森裕太の自宅へ＆洋服も“1袋分”もらい感謝「ありがたい限りです」

11月5日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、“大好きな先輩”と公言しているKis-My-Ft2・玉森裕太とのエピソードを明かした。

番組内で、永瀬は先日玉森と焼肉に行ったと切り出すと、「その時期、ホンマ撮影とか色々重なっててクタクタやったんすけど、めっちゃ元気出ましたね」「全部の肉を体の全細胞が喜んでるというか」「染み渡ったというか」とコメント。

続けて、玉森との食事中に“家に行かせてほしい”と頼むも断られるというやりとりを何度もしていたと説明しつつ、「（同じタクシーで）玉さん家にまず行って、半ば強引に僕も降りさしてもらって」「無事に玉さん家あがれましたね。やっぱ玉さんは押せばいけんすよ」と、結果的には玉森の自宅に遊びに行ったと明かした。

さらに、「『ちょっとルームツアーしていいですか？』みたいな。そしたら、普通にあかんって。これは、ガチだったんで1回しか聞いてないです」「俺わかんのよ、これは何回も言ったらあかんやつやってわかった。それは」と、玉森とのやりとりを回想。

また、「服が、ちょっといっぱいいらないのがあるみたいなお話聞いたんで。大きい紙袋4袋分あるみたいな」「その中の1袋いただいて、10着ぐらい入ってたかな」「あとクッションももらいましたね」「だから、数十万の儲けというか。服代とクッション代でいうと、もしかしたら」「本当ありがたい限りです」と感謝していた。