笑顔があまりにも可愛いバーニーズマウンテンドッグさんのお姿。寝顔を撮影してみた結果…。同じ犬とは思えない表情の違い、飼い主さんに『天使と悪魔』と表される驚きの比較結果は記事執筆時点で24.3万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@coco_bmd』に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグ「エマ」ちゃんのお姿。

エマちゃんが見せてくれる眩しいほど無邪気な笑顔は、まさに『天使』という表現がぴったりで、見ているだけで幸せな気持ちになるほど。

そんなエマちゃん、きっと寝顔も天使なのかと思ったら…まさかの『表情の違い』が話題になっているのです。

同じ犬とは思えない表情の違いが話題に

わんぱくさと優しさを秘めたきゅるんと可愛いはずの瞳は完全に白目を剥き、マズルは重力に負けて雪崩を引き起こし、可愛い歯もすべて剥き出しに…。

普段の笑顔を『天使』と表現するならば、その寝顔は『悪魔』と表するにふさわしいと飼い主さんにからかわれてしまうほど豪快な寝顔を見せてくれるのだそう。

同一犬とは思えない程の表情の差は、多くの人々に衝撃を与えると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「特撮怪獣みたいですね」「チャッキーみたい！かわいい」「どっちも可愛いよ！」「同一犬とは思えない笑」などのコメントが寄せられています。

心優しい大型犬兄妹の日常

2021年6月13日生まれのエマちゃんは、お転婆で甘えん坊な女の子。そんなエマちゃんには、「ココア」くんという優しいお兄ちゃんの存在があります。

体はとっても大きく迫力があるものの、とっても優しいエマちゃんとココアくん。日々、たくさんの表情や愛くるしい振る舞いを見せてくれるのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、仲良く幸せに暮らすバーニーズ兄妹の日常はバーニーズマウンテンドッグの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

