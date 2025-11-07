ANAクラウンプラザホテル成田は、「CHRISTMAS AROUND THE WORLDビュッフェ」を11月1日から12月25日まで開催する。

ムール貝のタパス、サーモンとキノコのクリーム煮、ブイヤベース、ガトーショコラなどクリスマスシーズンや冬の寒さの中で親しまれている世界各地の料理を揃え、ローストビーフ、チキンとキノコのクリームソースのショートパスタ、ピッツァは目の前で提供する。ランチはベリーソース仕立てのショコラムースと山形ラ・フランス食べ放題を用意する。提供時間はランチが午前11時半から午後2時半まで、ディナーが午後6時から9時半まで。料金は大人4,500円から、7歳から12歳まで2,250円から、4歳から6歳まで1,000円からで3歳以下は無料。

また、「ショコラ・アフタヌーンティー」を11月1日から12月22日まで開催する。ウェルカムドリンクのグラスショコラ、ベリーソースを添えたフォンダンショコラ、ガトーショコラ、ホワイトチョコとベリーのムースなどスイーツ7種、ムール貝のタパスなどセイボリー3種、スコーン3種を揃えた。TWGの紅茶を1杯サービスする。提供時間は午後2時半から5時まで。料金は1人5,500円で、3日前予約で500円割引く。場所はともに1階レストランカフェ「セレース」。料金はすべて税・サービス料込。