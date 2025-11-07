auコマース＆ライフは、運営するau PAY マーケットで「ポイント超超祭」を実施する。期間は11月7日10時～11月13日9時59分。

ポイント超超祭の特典

ポイント還元

購入金額や条件に応じてPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。Pontaパス会員ではない場合、5000円以上購入で2%還元となる。Pontaパス会員の場合、8000円以上購入で3%、1万円以上購入で4%、2万円以上購入で5%、4万円以上購入で6%、7万円以上購入で7%が還元される。

店舗からの最大19％ポイント還元と、買い得メンバーズ特典の最大10％還元を合わせて、最大36％還元となる。還元上限は5000ポイント。

最大1万円割引クーポンが当たる特典ガチャ

Pontaパス会員限定で、最大1万円割引クーポンがハズレなしで当たる特典ガチャに参加できる。

クーポン配布・目玉商品

最大50%割引のクーポンを配布する。また、家電やファッション・グルメ・日用品などの対象商品が割引価格で購入できる。

ECカレントの特典

家電を取り扱う「ECカレント」では、目玉商品を取り揃えたセールの開催や、対象商品の購入で10%のPontaポイント（au PAY マーケット限定）の還元をおこなう。また、Pontaパス会員限定で割引クーポンを提供する。

HUG.Uの特典

ファッション通販「HUG.U」では、目玉商品が「ポイント超超祭」限定価格で購入できるほか、最大62%割引となる割引セールが実施される。また、割引セールの対象商品を除く全商品で5%のPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。

Pontaパス会員は、「4000円以上で使える300円割引クーポン」「7000円以上で使える600円割引クーポン」「1万円以上で使える1100円割引クーポン」が利用できる。