俳優の杏さんは11月6日、自身のInstagramを更新。手料理を披露しました。（サムネイル画像出典：杏さん公式Instagramより）

俳優の杏さんは11月6日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】「ポトフの概念が！」杏の手料理

「お料理お上手ですね!!」

杏さんは「生配信にて作ったポトフと、キヌアサラダです」とつづり、1枚の写真を投稿。ごろごろと大きな野菜が入ったポトフと、スーパーフードのキヌアを使ったサラダが写っています。ボリューム感のあるメニューですが、杏さんは「パクパク食べて、もう無くなりました！」と明かしています。

ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「ダイナミックなポトフ」「ポトフの概念が！」「ボリューム満点」「お料理お上手ですね!!」「マネして作ってみようかな」などの声が寄せられました。

YouTubeで生配信

杏さんは4日、自身のYouTubeチャンネルで『初！パリのキッチンからお料理生配信しました』と題した生配信を実施。自宅のキッチンと思われる場所で料理を作りながら、視聴者と交流しています。執筆時点の6日現在、アーカイブも公開されているので、気になった人はぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)