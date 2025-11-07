「ポトフの概念が！」パリ在住の杏、手料理を披露！ 「ダイナミックなポトフ」「ボリューム満点」
俳優の杏さんは11月6日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「ポトフの概念が！」杏の手料理
ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「ダイナミックなポトフ」「ポトフの概念が！」「ボリューム満点」「お料理お上手ですね!!」「マネして作ってみようかな」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ポトフの概念が！」杏の手料理
「お料理お上手ですね!!」杏さんは「生配信にて作ったポトフと、キヌアサラダです」とつづり、1枚の写真を投稿。ごろごろと大きな野菜が入ったポトフと、スーパーフードのキヌアを使ったサラダが写っています。ボリューム感のあるメニューですが、杏さんは「パクパク食べて、もう無くなりました！」と明かしています。
YouTubeで生配信杏さんは4日、自身のYouTubeチャンネルで『初！パリのキッチンからお料理生配信しました』と題した生配信を実施。自宅のキッチンと思われる場所で料理を作りながら、視聴者と交流しています。執筆時点の6日現在、アーカイブも公開されているので、気になった人はぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)