面接後の「内定辞退」はなぜ起こるのか。採用コンサルタントの内藤貴皓さんは「引く手あまたの優秀な内定者には、ただ条件を伝えるだけではダメ。会社一丸となって『入社を歓迎する』と熱意を伝えることが、内定辞退させないコツだ」という――。

※本稿は、内藤貴皓『採用大全』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。

■苦労して採用したのに「内定辞退」の衝撃

「やった！ 内定を出せた。これで採用は成功だ」

人事部長がほっとした表情で言いました。3カ月かけてようやく見つけた理想の候補者。面接での評価も高く、本人も前向きな姿勢を示していました。内定通知書を送って、あとは入社を待つだけ……。

ところが2週間後、衝撃的なメールが届きました。

「大変申し訳ございませんが、内定を辞退させていただきたく……。他社様からもオファーをいただき、熟考の結果、そちらに入社することに決めました」

人事部長の顔から血の気が引きました。また一から採用活動のやり直しです。

これは特別な例ではありません。多くの企業で、内定辞退に悩まされています。内定承諾率が50％を切る企業も珍しくありません。つまり、2人に内定を出して、1人しか入社しないという状況です。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか？ それは、多くの企業が「内定を出したら終わり」と考えているからです。しかし、現実は違います。内定を出してからが、本当の勝負なのです。

■ワクワクさせてくれる企業が選ばれる

事例1「内定通知のあと2週間放置」

内定後の対応の差が生んだ明暗をご紹介します。あるマーケティング会社で、優秀なデジタルマーケターに内定を出しました。同時期に、競合他社も同じ候補者に内定を出していました。条件面では、ほぼ同等でした。

・A社（この会社）の対応……内定通知をメールで送信、「ご検討ください」という定型文、その後2週間連絡なし ・B社（競合他社）の対応……内定通知の翌日にマネージャーから電話、1週間後にチームメンバーとの食事会を設定、定期的に会社の最新情報を共有、入社後のプロジェクトについて具体的に説明

結果は明白でした。候補者はB社を選びました。理由を聞くと、「B社の方が、本当に自分を必要としていると感じた。入社後のイメージも明確で、ワクワクした」とのことでした。条件は同じでも、内定後の対応で大きな差がついたのです。

■「内定辞退」が起きる3つの理由

内定辞退の背景には、いくつかの要因があります。

第一に、候補者の選択肢の多さです。優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得ています。その中から最も魅力的な企業を選ぶのは、当然のことです。

第二に、内定から入社までの期間の長さです。この期間中、候補者は不安と期待が入り混じった複雑な心理状態にあります。適切なフォローがなければ、不安が大きくなり、辞退につながります。

第三に、現職からの引き留めです。優秀な人材ほど、現在の職場から強く引き留められます。昇進や昇給を提示されれば、心が揺らぐのも無理はありません。

事例2「今の会社から強力な引き留めを受けた」

引き留めに負けた苦い経験を持つ会社もあります。

あるIT企業で、優秀なエンジニアから内定承諾を得ました。しかし、入社1カ月前になって辞退の連絡が来ました。理由を聞くと、現職から強力な引き留めがあったとのこと。年収を150万円アップ、希望のプロジェクトへのアサイン、在宅勤務の全面許可、部下3名の配属。

内定を出した企業は、承諾後は安心しきって、特にフォローをしていませんでした。一方、現職は必死で引き留め策を講じていたのです。この差が、最終的な決断を左右しました。

「新しい環境への不安もあったし、現職がそこまで評価してくれるなら……」という心理は、理解できます。

■条件を伝えるだけでは人材は逃げていく

多くの企業は、オファーを「条件を伝えること」だと考えています。年収、勤務地、職務内容を淡々と伝えて終わり。しかし、これでは候補者の心を動かすことはできません。

オファーとは、「一緒に働きたい」という想いを伝えることです。

条件は重要ですが、それ以上に重要なのは、なぜその人を採用したいのか、どんな期待を持っているのか、一緒にどんな未来を作りたいのかを伝えることです。

■「あなたを採用した理由」を届ける方法

事例3「メールで内定承諾率60％→85％」

あるコンサルティング会社は、オファーレターの書き方を工夫して、内定承諾率を大幅に向上させました。

・従来のオファーレター「この度は、弊社の選考にご参加いただき、ありがとうございました。慎重に検討した結果、あなたを採用したいと考えております。条件は以下の通りです……」 ・改善後のオファーレター「○○様3回の面接を通じて、○○様の課題解決力の高さ、そして何より、クライアントに真摯に向き合う姿勢に深い感銘を受けました。特に、△△プロジェクトでのエピソードをお聞きした際、『これこそ、我々が求めていたコンサルタントだ』と確信しました。ぜひ、○○様と一緒に、日本企業の変革を支援していきたいと思っています。○○様の経験とスキルがあれば、きっと多くのクライアントに価値を提供できると信じています。つきましては、以下の条件でオファーさせていただきます……

このパーソナルなアプローチにより、内定承諾率は60％から85％に向上しました。

■「この会社で働きたい」と思わせるには

人は論理だけでなく、感情で意思決定をします。特に転職という大きな決断においては、感情の要素が非常に大きくなります。

「この会社で働きたい」と思ってもらうには、論理的な説得だけでは不十分です。

感情に訴えかけ、ワクワク感を醸成し、不安を解消する。この感情のマネジメントが、クロージングの本質です。

事例4「CEOからの熱いメッセージに感動」

CEOの直接アプローチで心を掴んだ事例です。

あるAI企業で、優秀な機械学習エンジニアの採用を進めていました。技術力は申し分ないものの、大手企業からベンチャーへの転職に不安を感じている様子でした。そこで、CEOが直接アプローチすることにしました。

CEO「○○さん、2時間だけお時間をいただけませんか。私たちのビジョンと、○○さんに期待することを、直接お話ししたいんです」カフェでの2時間、CEOは熱く語りました。

なぜこの事業を始めたのか、どんな世界を実現したいのか、○○さんの技術がどう貢献できるか、3年後や5年後のビジョンをどのように考えているか。最後にCEOはこう言いました。

「確かに、うちは小さい会社です。大手のような安定性はありません。でも、○○さんと一緒なら、世界を変えるプロダクトが作れると信じています」。この熱意に心を動かされ、候補者は入社を決意しました。

年収は大手時代より下がりましたが、「CEOの情熱に賭けてみたくなった」とのことでした。

■「高年収」以外にも魅力的な条件は作れる

画一的な条件提示では、多様な候補者のニーズに応えられません。重要なのは、候補者が何を重視しているかを理解し、それに応じた柔軟な条件設計をすることです。ある人は年収を重視し、ある人はワークライフバランスを重視し、ある人は成長機会を重視する。

これらのニーズに応じて、オファーをカスタマイズすることが重要です。柔軟な条件設計で獲得に成功した会社があります。

あるPR会社は、優秀なPRマネージャーの採用で、柔軟な条件提示により成功しました。候補者のニーズは、子育て中のため柔軟な働き方が必須、キャリアアップの機会も重要、年収は現状維持できれば良い。

そこで会社が提示したオファーは、完全フレックス制（コアタイムなし）、週2日の在宅勤務、子どもの急病時の特別休暇、1年後のシニアマネージャーへの昇進パス、年収は現状と同等。他社はより高い年収を提示していましたが、候補者はこの会社を選びました。

「自分のライフスタイルを理解し、尊重してくれる会社だと感じた」という理由でした。

■逃げられない「内定後のフォローアップ」

内定を出してから入社まで、候補者との接点を維持することが重要です。この期間の過ごし方が、最終的な意思決定に大きく影響します。効果的なフォローアップには、いくつかのポイントがあります。

まず、定期的なコミュニケーション。放置せず、適度な頻度で連絡を取ることで、候補者の不安を解消できます。次に、具体的な情報提供。入社後の業務内容、チーム構成、プロジェクトの詳細など、候補者が知りたい情報を積極的に提供します。

そして、人間関係の構築。未来の上司や同僚との交流機会を作ることで、入社後のイメージを具体化できます。

内藤 貴皓（ないとう・たかひろ）

採用コンサルタント

CHEMI株式会社代表。 1988年生まれ、静岡県出身。大学在学中から大手教育企業でキャリアをスタート。2012年、新卒で入社した出版社では広告営業として社内売上のギネス記録を更新後、人事戦略部にて採用・研修制度を設計。2016年、株式会社FiNCに人事として入社し、中途採用や評価制度の改定を主導。その後、WEINグループの創業に参画し、管理部門とコワーキング事業を立ち上げ。2020年10月に独立、2021年1月にCHEMI株式会社を設立し代表取締役に就任。2025年10月、社名をRECRUIT BOOSTER株式会社へ変更予定。

（採用コンサルタント 内藤 貴皓）