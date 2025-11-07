SNSで発信している内容も「ありのままです」という、佐藤仁美さん。たとえアンチコメントがあったとしても「全然、気にしないです」というあっけらかんとしたキャラクターは、テレビで見る姿そのまま！という印象です。11月7日（金）より東京・明治座で開幕する舞台『醉いどれ天使』の出演を控えるなか、今年で46歳を迎えた彼女のプライベートに話が及ぶと意外な本音が──。

【写真】若返りした！と話題「46歳に見えない」佐藤さんの美しい近影 ほか（全12枚）

占いで「あなたは破壊と再生の人」だと

── 40代といえば一般的に仕事で中堅からベテランの域に達し、プライベートでもライフステージが変化することでいろいろ悩みが増える年代です。今年で46歳を迎える佐藤さんですが、仕事であまり落ち込むことがないそうですね。

佐藤さん：人生の順番でいうと、私、仕事が優先なんですよ。働きたくないけど、仕事がいちばんですから。働かないと食べられないし、飲みに行けないし、家賃も払えないし…。

そんな最優先の仕事で悩まないくらいなんで、仕事をしていて大変なこともありますが、落ち込むことはないんです。ただ受け入れて、できるだけ楽しむようにする。だから、プライベートでも悩まないです。

1人でカラオケにいくことも

もちろん、ショックな出来事だってありますよ。ありますけど、そこまで引っ張られちゃいけないなというか。引っ張られないというか。悩むというより「こんな感情ってあるんだ」と気づかされることがある、という感じです。結婚もしたし、離婚もしたけれど、落ち込むことってそんなにないですよ。

離婚直後は周りから「離婚したんでしょ？」と心配されることもありましたが、「逆に、何でみんなそんな心配してんの？」と。そんなふうに返すと「じゃあ、おめでとう！」「ありがとう！いや何がおめでとうやねん！」「まあ、飲みにいきますか」という流れになっていました（笑）。

落ち込むことがなくなっちゃったから、全部プラスなんです。「笑ってればなんとかなるでしょ」というタイプ。でもこの感覚は、30歳を超えてからですね。

── バラエティ番組などでの飾らないトークで“豪快キャラ”になってからですね。

佐藤さん：そうですね。占いのお仕事をしている友達がいて、姓名学で見てもらったんです。そうしたら「とても強い人間ですね。“破壊と再生”の人です」と、言われました。当たってます。でも破壊だけじゃなくてよかったなと（笑）。

友達に飲みに誘われて「あんた何かあったでしょ？」って聞くと、みんなだいたい落ち込んでいるんです。でも話を聞いてあげると元気になる。占い師の友達から“破壊と再生”と聞いてからは「みんなの落ち込みを、吸い取って再生していたのか」と、とらえるようになりました。たとえ友達が離婚したとしても、爆笑いしちゃう。「ごめん、めっちゃおもしろい。第2の人生やね！シャンパン飲む？」とかいって…。負のオーラを引きずることって、ないですね。

できるなら、もう1回結婚したい

── 1番が仕事なら、ちなみに2番は？

佐藤さん：2番は、男。

「優先順位は仕事に次いで男（笑）」明るく語る佐藤さん

── 男、なんですね（笑）。佐藤さんは、恋愛体質ですか？

佐藤さん：恋愛…したいですよねぇ。できるなら、もう1回ぐらい結婚したいですよ。恋愛って、「合わせてないようで相手に合わせる」とか「振り回してるようで相手に振り回されてる」とか、いろいろあって大変だなとは思いますが…。だって、友達と遊びたい日もあるじゃないですか。

── 相手にはあまり執着しないタイプなんですね。

佐藤さん：考え方が男性寄りなのかも。たしかに、執着はしないですね。共に生きやすいように影響し合えるような相手がいたらいいですね。

── 役ではそうでないタイプを演じることもありますよね。

佐藤さん：あります。たとえばパッと見、負のオーラが全開の、でも男がすごい惹かれるような、男に執着されるような女性の役とか。泣いたりわめいたりしながらも、結局ついていく…というタイプの女性で、男性がハマるのはこういう女性なのかなと思うんですけど。私自身は、そういう経験がまったくないんです（笑）。私なら「めんどくさ！」となっちゃう。

── 佐藤さんは元気で活動的なので、出会いは多そうですが。

佐藤さん：元気ではありますよね。なんせ飲みに行かないと、出会いがないんでね。

今年で46歳「若い子を見てなげくより…」

── 役作りでも話し方を参考にしたエピソードがありましたね。佐藤さんは、お友達が多いんですね。

佐藤さん：「遊びたい欲」が強いんですよね。昔「脳内メーカー」でも、1個だけ違って、ほかは「遊」で脳が埋め尽くされていましたから（笑）。ずっとふざけていたいです。これも、30歳を過ぎてからですね。

── 名前を入力すると脳内を漢字で表現してくれる「脳内メーカー」、流行りましたよね。ほぼ「遊」だったとはおもしろいです。プライベートではいつも友達といるタイプですか？

佐藤さん：ひとりの時間も、大事にしようと思っています。と言っても、ずっとベッドでゴロゴロしているだけなんですけど。猫ちゃんと一緒に。TikTokを見たりとか、最近は疲れているから、お風呂に好きなバスソルトを入れてみようとか。普通の過ごし方ですよ。

酔っ払いながら愛猫・こてつちゃんと戯れる

── 仕事がお忙しいなか、遊びつつひとり時間も大切にしているなんてすごいです。

佐藤さん：探せば、時間はあるんですよ。あと年齢のせいか、そこまで長く寝られないので…。5時間くらい寝れば十分。

── 5時間睡眠！佐藤さんは今年で46歳ですが、年齢を感じるときってあるんですか？

佐藤さん：やっぱり若い子たちには、追いつけないなと思うことがあります。昔はこんなに日傘をさすこともなかったですよ（笑）。でも「年齢のわりに元気じゃない？」って周りからは言われるんです。「体力お化けなの？」って。「朝仕事してきたのに、なんでずっと飲んでられるの？24時間起きてるんじゃん」と（笑）。

そう思うと同世代が「どんどん遊べなくなる」と言っているのに対し、私、逆なんですよね。どんどん元気になっていく。でも60代の姉さんのお店とか行くと、コルセット巻きながら出勤していたりして（笑）。それ見ると「負けてられないな」と。若い子からエネルギーもらうというよりも、目上の人に元気をもらっています。

46歳の誕生日に投稿した1枚

── 疲れたときのリセット方法は？

佐藤さん：酒飲んで、終わりですよ。バカ騒ぎして（笑）。若いころより飲めなくなってきたとか、ないんですよね。だからみんなに「やめてくれ」って言われてます。「早く帰ってくれ、早く寝てくれ」って（笑）。私、返信が溜まるのとかもめっちゃイヤなんですよ。「いつ寝てるんですか？」「いつセリフを覚えてんの？」って言われますね。合間でちゃんと、やってるんですけどね。

── パワフルな佐藤さん。お話ししていて、元気をもらいました！佐藤さんは人生で大切にすべきことは何だと思いますか？

佐藤さん：タイプによると思うんですけど、「何でも楽しむこと」だと思います。これもなかなかしんどいですが、しんどいけど楽しむ、みたいな。私も、稽古に行きたくないときだってあります。眠いし、セリフを覚えなきゃいけないし。でも、それも楽しんでいるんです。私、自分のことが大好きなんですよね。自分が自分を愛してあげないと！年齢を重ねることへの不安もなくて「人間ドック早く行かなきゃ」くらいですね。検査も楽しんでいるくらいです（笑）。

取材・文／松崎愛香 写真提供／佐藤仁美（Instagramより）