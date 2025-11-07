「To stir the pot」の意味は？直訳すると「鍋をかきまぜる」だけど...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「To stir the pot」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「論争を巻き起こす、（状況を）かき乱す」でした！
わざと状況をかき乱し、不必要なトラブルを起こし、他人を挑発するという意味。
「Stir the pot」をする人はわざと状況をかき乱して楽しむというニュアンスがあります。
そのため、「（誰か）＋likes to stir the pot」という形で使われることが多いですよ。
「I hate people who like to stir the pot.」
（論争を巻き起こすのが好きな人が嫌いだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部