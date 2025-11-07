東京六大学野球リーグ・慶大の常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が６日、カブスとのマイナー契約について、自身のＸを更新。「現在前向きに検討しておりますので、正式な発表があるまでお待ちいただけると幸いです。私のアメリカ挑戦、たくさんの方に応援していただけると嬉しいです！」と心境を明かした。

常松は慶大の主軸として活躍してきた右の強打者。９月にはプロ志望届を提出したが、１０月２３日のドラフト会議では指名漏れに終わった。だが、潜在能力に関心を寄せていたカブスは翌２４日、本人とのオンラインミーティングを経て、同３１日に正式オファー。米ニューヨーク州で育った帰国子女でもある常松は、ビジネスの世界にも強い興味を抱いており、米金融業界大手のゴールドマン・サックスから内定を得ていたが、米球界挑戦を決断した。

常松は「カブスから獲得したいという意思を受け、それに向けて前向きに詳細を整理中です」とのコメントを発表。正式契約は来年１月中旬以降の見通しだ。

【ＮＰＢを経ず米球界に挑んだ主な東京六大学選手（すべてマイナー契約）】

投手では９２年に１Ａサリナス入団の伊東弘幸（慶大）。０３年多田野数人（立大）がインディアンス、１０年西嶋一記（明大、現コーチ）がドジャースと契約した。

野手では９８年加藤貴昭（慶大・捕手、現部長）がカブス、００年根鈴雄次（法大・外野手）がエクスポズ、０１年佐藤隆彦（Ｇ・Ｇ・佐藤、法大・内野手）がフィリーズ、０２年南容道（法大・内野手）がＲソックスと契約した例がある。このうち、多田野は０４年に大リーグ昇格を果たし、１勝した。