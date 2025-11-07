「広島秋季キャンプ」（６日、日南）

今秋から先発挑戦中の広島・辻大雅投手（２１）が６日、ブルペンで今キャンプチーム最多の２６１球を投げ込んだ。見守った新井監督からは、右打者に対する外角直球の制球力を磨くように助言も受けた。左腕は１０日の練習試合・侍ジャパン戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）で先発登板することが決定。来季４年目の若鯉が、さらなる飛躍を目指す。

誰も居なくなったブルペンで、黙々と腕を振った。辻は最後の２６１球目を投げ終えると、見守った首脳陣から拍手を送られた。約２時間の熱投に「なるべく腕を使わず下半身で投げて、球数を投げられるように意識した。それはできました」と充実感を漂わせた。

球数が増えても球威は落ちず、途中で打席に立った新井監督からは助言も受けた。「右打者への外角直球があまり安定していなかったので、『困った時に投げられたら楽だよ』と言ってもらった」。助言を受けた後は、「ずっと外角中心で練習して、最後の方はうまく投げ分けられた」と収穫を持ち帰った。

指揮官は「外角の球が悪いわけじゃない」と前置きした上で「先発で長いイニングに挑戦していくためには、右打者の外角低めの球を磨いていく意識でやった方がいいよと。（現役時代に）自分が対戦してきた中でも、勝てている左投手はそこに投げる力がある」とヒントを授けた。

指揮官は１０日の練習試合・侍ジャパン戦での先発起用も明言。それを受けて辻は「一つのアピールの機会にもなると思う。ガチンコ勝負で抑えにいきます。すごく楽しみですし、気合十分です」と闘志を燃やした。

３年目の今季は７月下旬に支配下登録され、１軍では全て救援で１６試合に登板。失点はソロ本塁打２本のみで、１０試合連続無失点でシーズンを終えた。得点圏では計９打数無安打と、ピンチで粘り腰を発揮してきた。来季の開幕ローテ争いに食い込むためにも、今秋のアピールは不可欠。期待の若武者に、ブレークの予感が漂う。