女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は7日、第30話が放送され、主人公・松野トキが英語教師レフカダ・ヘブンの女中になることを決断した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第30話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が借家へ引っ越し。新居に満足気なヘブンだったが、いまだ女中が決まらないことにイラ立ちを覚える。松野トキ（郄石あかり）は雨清水三之丞（板垣李光人）と再会し、松江を離れたはずの雨清水タエ（北川景子）と三之丞が戻ってきた経緯を聞く…という展開。

雨清水家は織物工場、屋敷、家財を売り、借金を返した後、タエと三之丞は島根東部・安来（やすぎ）の親戚に身を寄せていた。しかし、親戚の家も生活は苦しい。タエは「雨清水の人間なら、人に使われるのではなく、人を使う仕事に就きなさい」。結果、親戚の家に金を入れられずに追い出され、松江に戻った。タエは働くぐらいなら、と潔く物乞いとなった。

三之丞は冬が来る前に何とかしたい。「凍死」「餓死」という言葉を口にした。

トキは帰り道、再びタエの物乞い姿を目撃。タエは施しを受け、ついに頭を下げた。

翌朝、トキは花田旅館のそばにあるヘブンの新居へ。迎えに来た錦織に告げた。「しじみ売りはやめました。ヘブン先生の女中になります」――。

SNS上には「誇り高きおタエ様が…」「頭下げるところも見ちゃった」「つらすぎる」「お辞儀が綺麗で悲しい」「おタエ様の姿と息を詰めて通り過ぎるおトキちゃんの姿に涙」「三之丞様の社長にして、はおタエ様の方針だったのね」「くしゃみの連鎖。泣ける」「生みの親を助けるために」「覚悟を決めたトキちゃんの顔」「housemadeには妾という意味は含まれておらんのでは？」などの声。視聴者の涙も誘い、心配が広がった。

10日から第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」に入る。