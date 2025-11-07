シンガー・ソングライター松任谷由実（71）が6日放送の「NHK MUSIC SPECIAL 松任谷由実 AIとの共生」に出演。AIを使った楽曲づくりについて語った。

番組では、1970〜80年代のレコーディングのマスターテープのボーカルを元に、荒井由実時代の声などもAIで生成し、楽曲制作をしている様子に密着。2022年発表の「Call me back」では1曲の一部を生成するのがテクノロジーの限界だったが、18日発売の5年ぶりのアルバム「「Wormhole／Yumi AraI」では、全編にAI生成の声を取り入れていることが紹介された。

松任谷は、荒井由実時代の楽曲人気が今なお高いことも念頭に「荒井由実を超えたい、超えたいってずっと思っていて、いろいろな記録を80年代、90年代に出しても、何か超えられない。エッセンシャルなものですから。そもそも超えるという考え自体が間違っているんだけど、そういうこだわりがふっと、近年なくなったかな」と心境の変化を告白。アルバムについて「AIとヒューマンのハイブリッドで、過去の自分に出会うというのは、なかなかこの先も世界中でないコンセプトだと思います」と手ごたえも明かした。

アルバム曲「天までとどけ」で、AIの声と現在の声を合わせたパートがあることも紹介。AI導入によって楽曲制作の幅も広がったという。AIと合わせるためのボイストレーニングに力を入れ「揺れなくなりましたね、声が。それはレコーディングにはとても有効で、V（AI）と添わせる時にブレンドしやすくなった」と進化を告白。「ずっと自分で出ると思っているところ（のキー）で曲を作っていたから、そこが使えるということが分かったので、キーに縛られずに、今回すごく自由に曲を作りました」と語った。

また荒井由実時代の声もAIで取り入れたことで「デビューの時に戻った感じ。アルバムっていろんな要素があるじゃないですか。ソングライティングも歌詞の世界もあるし、歌い方もあるし、さまざまなところで、初期衝動が戻ってきているんですね」と実感を口にした。