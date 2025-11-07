【津波火災】で炎上したビルからの脱出を試みる主人公・西藤たち。体が悲鳴を上げる中、ようやく窓の近くまでたどり着くもそこに再びの余震が！
地震の惨禍に見舞われてきた「地震大国」日本。特に甚大な被害が予想される「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に高い確率での発生が予測されていることが知られています。24年8月には宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことから、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表。列島に緊張が走りました。そこで今回、綿密な取材を基にもとにマンガ化した『南海トラフ巨大地震』から一部を紹介します。未曽有の災禍を前に何が起きるのか? 私達はどうすれば生き延びることができるのか? これは、「そのとき」が来る前に知っておかなければならない「現実」。
* * * * * * *
このまま何事もなく進めば…
【１】
【２】
津波火災で炎上し、煙が充満する建物の中、ようやく脱出できそうな窓までたどり着いた西藤、ジイさん、許斐、朝霞の4人。
元自衛隊隊員の朝霞から「ゼッタイに吸い込んではいけない」と説明を受けていたにもかかわらず、意識が朦朧としたジイさんが煙を吸ってしまう。
そんな中…。
また余震！！？
【３】
【４】
最悪のタイミングで余震が！
高熱にさらされたことで極めて脆弱になっていたビル。
そこに激しい揺れが加われば、当然ながらーー。
…！！！
【５】
【６】
西藤の上に崩れ落ちてくる天井！
危機一髪の西藤を、とっさに押し出した人物が…。
ドドドドドド
【７】
【８】
……。
ジ…ジイさん…
【９】
崩れ落ちる天井から西藤を救ったのはジイさんだった。
しかし助けた西藤の代わりに、そのまま瓦礫の下敷きに…。
危機的状況が続く中、西藤たちの運命はいったい!?
次回へつづく！
※本稿は、『南海トラフ巨大地震２』（講談社）の一部を再編集したものです。