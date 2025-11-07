＜夫はルーティン人間＞里帰り出産もさせてもらえないの？お手伝いに来たのは「義母」【第3話まんが】
私はサキ。夫のタカシと結婚しました。夫は驚くほどの「ルーティン人間」。自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。私や娘のユリを責めてくるので、息苦しさを感じることもあります。ただ自分のルーティンに入っているものに関しては、家事も育児も完璧にこなしてくれるいい夫なんです。だから私はできるだけ夫の生活パターンを乱さないように気をつけてきました。そんなある日、私の2人目の妊娠が判明しました。
「家族で頑張りたい」って……。夫はいつものルーティンをただ守りたいだけなのです。私が手伝いをお願いしたってやらないでしょう。ユリはまだ3才だし、里帰り出産するか母に来てもらうか、どちらかはしないと回りません。
しまいには私が悪いみたいなことを言われて、絶句してしまいました。こうして産前産後は義母にサポートをお願いすることになったのです。義母はとてもいい人。突然のお願いも快諾してくれて、わが家へお手伝いに来てくれました。
夫の生活パターンを優先し続ける姿に、私はもはや疲れきっていました。もちろん何度も話し合いをしようとしましたが、夫は「自分が正しい」と持論を展開するだけ。こちらの意見なんて聞こうともしてくれないのです。
それでも私が夫のルーティンさえ守らせてあげていれば、いい夫。2人目の妊娠が判明し、産前産後のお手伝いは義母に来てもらうことにしました。さすがに子どもがもうひとり生まれたら、夫も自分のペース優先ではいられないことを理解するかもしれません。不安はありつつも信じることにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
