好スタートを切った中島啓太（撮影：GettyImages）

＜アブダビ選手権　初日◇6日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）の初戦が開幕した。年間ポイントランキング上位70人などが出場できるエリートフィールドで、日本からは唯一、中島啓太が出場している。

第1ラウンドが終了し、中島は8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と1打差の7アンダー・6位タイで滑り出した。現在のポイントランクは12位で、ランク50位までが出場できる次週の最終戦「DPワールド ツアー選手権」は確定。有資格者を除く上位10人に与えられる来季の米国男子ツアーの出場権争いでは、現在9番手につけている。8アンダー・首位タイにトミー・フリートウッド（イングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）、カズマ・コボリ（オーストラリア）ら5人が並んでいる。ローリー・マキロイ（北アイルランド）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）は4アンダー・27位タイで滑り出した。
