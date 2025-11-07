中島啓太が欧州プレーオフシリーズ初戦を1打差発進 フリートウッドら首位、マキロイ27位
＜アブダビ選手権 初日◇6日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）の初戦が開幕した。年間ポイントランキング上位70人などが出場できるエリートフィールドで、日本からは唯一、中島啓太が出場している。
第1ラウンドが終了し、中島は8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と1打差の7アンダー・6位タイで滑り出した。現在のポイントランクは12位で、ランク50位までが出場できる次週の最終戦「DPワールド ツアー選手権」は確定。有資格者を除く上位10人に与えられる来季の米国男子ツアーの出場権争いでは、現在9番手につけている。8アンダー・首位タイにトミー・フリートウッド（イングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）、カズマ・コボリ（オーストラリア）ら5人が並んでいる。ローリー・マキロイ（北アイルランド）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）は4アンダー・27位タイで滑り出した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子アブダビ選手権 リーダーボード
米男子ツアーは4人が出場 リーダーボード
女子は日米共催TOTOジャパンクラシック リーダーボード
シード獲得か？QTか？ 国内男子ツアー崖っぷちランキング
海ブラの偽物クラブが蔓延中 ピン『G440 MAX ドライバー』の違いはどこ？〔写真〕
