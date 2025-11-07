ILLIT、「ポケットモンスター」新シーズンのOSTに抜擢！新曲「Secret Quest」の音源とMVが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLIT(アイリット)が全世界的な人気を誇る「ポケットモンスター」韓国盤TVアニメのEDテーマ曲を担当する。

11月4日午後6時、ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が歌った「ポケットモンスター : メガボルテージ」のOST「Secret Quest」の音源とMVが公開された。

この曲は冒険を通じて大切な何かを発見し、自分たちが本当に望むことと世の中の隠された秘密を探し出すストーリーで、軽快で暖かいサウンドが特徴だ。ILLITは特有の少女感性に満ちた夢幻的なボーカルで、聞く人に宝物探しをするようなときめきを与える。

4日から放送される「ポケットモンスター : メガボルテージ」は、ポケモンアニメシリーズの新しいシーズンで、険しい冒険の中でも希望を失わずに挑戦しながら成長していく主人公リコと友人たちの話を描く。「ポケモンコリア」は「音楽を通じて見せたILLITの自主的で積極的な姿が、限界に屈せず前に進むリコ一行、ポケモンの友人たちと似ている」としてコラボ理由を明らかにした。

ILLITは「幼い頃からよく見ていたアニメシリーズに私たちの声が加わることが感慨深い」とし「メンバー全員が制作中ずっと童心に戻ったようだった。聞く人たちに夢と希望を与える歌になったら嬉しい」と感想を伝えた。

ILLITは弾ける音色とトレンディな魅力で、OST界の新星として注目を集めている。先日3日には、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の主題歌アーティストへの抜擢が発表された。TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』は、集英社「少年ジャンプ＋」にて好評連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』(原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい)を原作とする、美味しい食事＆楽しい遊びが、ユーモアと共に展開される、世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメだ。第1期が2024年1月〜3月にかけて放送され、その反響を受けて第2期の放送が決定し、注目を集めている。過去には、映画、ドラマ、エンタメなどZ世代が注目するコンテンツから相次いでラブコールを受け、数々のコラボレーションを生み出した。

各界から注目が集まるILLITは、24日「もうかわいくない」という堂々とした宣言が盛り込まれた1st Single Album ‘NOT CUTE ANYMORE’をリリースする。本作にはタイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」と収録曲「NOT ME」の計2曲が収録される。

●リリース情報1st Single Album『’NOT CUTE ANYMORE’』韓国発売日：2025年11月24日(月)日本お届け予定日：2025年11月25日(火)※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

予約サイト

ILLIT Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/4kjihy1s

UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/CNReCwAe

HMV

https://www.hmv.co.jp/news/article/251023117/

タワーレコード

https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/27/1001

TSUTAYA RECORDS

店頭のみ販売いたします。

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=illit20251125&searchKeywordFlg=1

楽天ブックス

https://r10.to/hktiqm

Amazon.co.jp

‘NOT CUTE ANYMORE’ 一般盤

全2形態 (NOT CUTE ver. / NOT MY NAME ver.)

価格：各￥3,190（税込）

‘NOT CUTE ANYMORE’ (Weverse Albums ver.)

価格：￥1,870（税込）

‘NOT CUTE ANYMORE’ Merch盤 (Little Mimi ver.)

全1形態6種 (ランダム)

価格：各￥7,810（税込）

‘NOT CUTE ANYMORE’ Merch盤 (ILLIT x Ashley Williams Pouch ver.)

全1形態2種 (I HEART ME / COLLAGE)

価格：各￥5,225（税込）

‘NOT CUTE ANYMORE’ 一般盤・Weverse Albums ver.

2形態3種セット

価格：￥8,250（税込）

‘NOT CUTE ANYMORE’

一般盤2種セット

価格：￥6,380（税込）

‘NOT CUTE ANYMORE’ Merch盤 (ILLIT x Ashley Williams Pouch ver.)

2種セット

価格：￥10,450（税込）

※‘NOT CUTE ANYMORE’ 一般盤および‘NOT CUTE ANYMORE’ Merch盤は韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)と、日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。

※‘NOT CUTE ANYMORE’ (Weverse Albums ver.)にはCDは封入されておりません。音源は商品に封入されているQRコードを読み取り、Weverse Albumsアプリにてご視聴いただけます。

＜ILLITプロフィール＞

2023年6〜9月に放送された『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

メンバープロフィール

YUNAH (ユナ) / 韓国 2004年1月15日生まれ

MINJU (ミンジュ) / 韓国 2004年5月11日生まれ

MOKA (モカ) / 日本 2004年10月8日生まれ

WONHEE (ウォンヒ) / 韓国 2007年6月26日生まれ

IROHA (イロハ) / 日本 2008年2月4日生まれ

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

「ポケットモンスター」OST「Secret Quest」: ポケモンコリア

