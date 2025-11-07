都市伝説の正体はクマだった？ 現代科学で解き明かした自然界の”誤解”【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

イエティとビッグフットの正体はクマ？

自然界の”誤解”が生んだ伝説

雪山に現れる謎の巨大生物”イエティ”や、北アメリカの森に潜むとされる”ビッグフット”。この手の目撃情報は世界中で語り継がれてきた都市伝説の代表格ですが、近年、科学的な視点からある説が浮上しています―「その正体はクマだったのでは？」というものです。

たとえばヒマラヤ山脈にすむとされるイエティ。長い腕、二足歩行、残る大きな足跡……。まるで原始人のような存在として描かれてきました。しかし2014年、オックスフォード大学のブライアン・サイクス博士らの研究チームが、イエティとされる毛髪や骨のサンプルをDNA解析したところ、ヒグマやホッキョクグマなどのクマと一致したという研究結果を発表。つまり、神秘の生物と思われていた存在が、実はそこにすむ”ごく普通のクマ”だった可能性が高いというのです。

同様に、北アメリカで語られるビッグフットについても、クマが二本足で立ち上がった姿を見間違えたという説が有力です。実際、ヒグマやアメリカクロクマは短時間なら二足で歩くことができ、その姿は不意に出会えばかなりのインパクトがあります。

また、人里近くの監視カメラに写った「謎の影」も、よくよく確認するとクマのうしろ姿だったという検証動画も存在します。

都市伝説×クマ＝？

特徴① 雪に残る大きな足跡 特徴② 太くて長い腕が特徴 特徴③ 立ち姿がクマと似ている

DNA解析で判明!? 毛の正体は……

2014年にオックスフォード大学の研究チームが、ヒマラヤ山脈で採取されたイエティとされる毛のサンプル２種類をDNA解析したところ、ひとつはヒグマなどのクマと一致したという研究結果を発表。さらに、もうひとつのサンプルでは、約４万年前の古代のホッキョクグマのDNA と一致するという結果も得られました。

