日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3106（-55.0　-1.74%）
ホンダ　1552（-5　-0.32%）
三菱ＵＦＪ　2310（-20　-0.86%）
みずほＦＧ　5135（+6　+0.12%）
三井住友ＦＧ　4174（-29　-0.69%）
東京海上　5817（-43　-0.73%）
ＮＴＴ　150（-0.7　-0.46%）
ＫＤＤＩ　2518（+49　+1.98%）
ソフトバンク　215（-0.7　-0.32%）
伊藤忠　9487（-58　-0.61%）
三菱商　3608（-31　-0.85%）
三井物　4037（-20　-0.49%）
武田　4176（-15　-0.36%）
第一三共　3389（-22　-0.64%）
信越化　4427（-79　-1.75%）
日立　5125（-76　-1.46%）
ソニーＧ　4330（-20　-0.46%）
三菱電　4359（-15　-0.34%）
ダイキン　19042（-253　-1.31%）
三菱重　4581（-37　-0.80%）
村田製　3300（-50　-1.49%）
東エレク　32570（-680　-2.05%）
ＨＯＹＡ　25405（-220　-0.86%）
ＪＴ　5440（-30　-0.55%）
セブン＆アイ　1938（-12　-0.62%）
ファストリ　56253（-327　-0.58%）
リクルート　7692（+381　+5.21%）
任天堂　13844（-261　-1.85%）
ソフトバンクＧ　22284（-1016　-4.36%）
キーエンス（普通株）　55105（-605　-1.09%）