日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3106（-55.0 -1.74%）
ホンダ 1552（-5 -0.32%）
三菱ＵＦＪ 2310（-20 -0.86%）
みずほＦＧ 5135（+6 +0.12%）
三井住友ＦＧ 4174（-29 -0.69%）
東京海上 5817（-43 -0.73%）
ＮＴＴ 150（-0.7 -0.46%）
ＫＤＤＩ 2518（+49 +1.98%）
ソフトバンク 215（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 9487（-58 -0.61%）
三菱商 3608（-31 -0.85%）
三井物 4037（-20 -0.49%）
武田 4176（-15 -0.36%）
第一三共 3389（-22 -0.64%）
信越化 4427（-79 -1.75%）
日立 5125（-76 -1.46%）
ソニーＧ 4330（-20 -0.46%）
三菱電 4359（-15 -0.34%）
ダイキン 19042（-253 -1.31%）
三菱重 4581（-37 -0.80%）
村田製 3300（-50 -1.49%）
東エレク 32570（-680 -2.05%）
ＨＯＹＡ 25405（-220 -0.86%）
ＪＴ 5440（-30 -0.55%）
セブン＆アイ 1938（-12 -0.62%）
ファストリ 56253（-327 -0.58%）
リクルート 7692（+381 +5.21%）
任天堂 13844（-261 -1.85%）
ソフトバンクＧ 22284（-1016 -4.36%）
キーエンス（普通株） 55105（-605 -1.09%）
