【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開か



前日の海外市場では、米国の民間企業の雇用指標を受けて円高が進んだ。米調査会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが発表した１０月の人員削減数は１５万３０７４件で、前年同月のほぼ３倍に達した。米雇用情勢への警戒感から、米長期金利が低下するとともにドル売りの動きとなった。ドル円は１５２円８０銭台までドル安円高が進んだ。その後は下げが一服して、１５３円近辺で推移している。



今日のドル円は上値の重い展開が見込まれる。１５３円近辺での推移となりそうだが、海外市場での安値を割り込むと一段とドル安円高が進む可能性がある。



ユーロ円などのクロス円はドル円の下げに追随して下落した後、下げ渋りを見せた。海外市場で、ユーロ円はドル円の下げに歩調を合わせて、１７７円台前半から１７６円２８銭付近まで下落した。売り一巡後は１７６円８０近辺まで戻りを見せた。今日は１７６円台後半を中心とする展開か。



ポンド円は海外市場で２０１円３０銭近辺から２００円３０銭台まで下落した。その後は２０１円近辺まで戻りを見せた。今日は２０１円付近で方向性を探る動きか。



ユーロドルは海外市場でドル安の動きを受けて、堅調な動きを見せて１．１５５０台まで上値を伸ばした。今日は１．１５台で底堅い推移が見込まれる。



ポンドドルは海外市場で１．３１４０台まで上値を伸ばした。今日は１．３１台を中心とする推移となりそうだ。



