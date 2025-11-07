安藤優子、“ヴィンテージ”のブランドアイテム取り入れたお出かけコーデ披露 「素敵なワンピース」「大昔の物を着れる体型が羨ましい」と反響
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が6日、自身のインスタグラムを更新。全身黒でまとめた“お出かけコーデ”を披露した。
【写真】「素敵なワンピース」“ヴィンテージ”のブランドアイテム取り入れたお出かけコーデの安藤優子
「出かけます！ほんの少しライブに顔を出して､軽く食事をしてきます」とつづり、全身を写したソロショットをアップ。「本日は黒の革とウールのコンビのワンピースをチョイスしました 大昔の#セリーヌ です。 ブーツは#ジミーチュウ バッグは#ミチノパリ」とブランドアイテムを組み合わせた、上品なブラックコーデを紹介した。
投稿では「一応防寒に黒のカシミアショールを持ちましたが､気温高めです」と伝え、「ではサクッと行ってまいりまーす」と締めくくっている。
洗練された安藤のコーディネートにファンからは、「素敵なワンピースですね」「オールブラックなのに華やかで可愛い 流石です」「スタイル良く素敵です！」「美人さんで頭良くてセンス良くて羨ましい限りです」「大昔の物を着れる体型が羨ましい」などの声が寄せられている。
