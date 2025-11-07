“国民的美少女”細川直美、51歳のすっぴん姿に反響「これですっぴん！」「本当に綺麗！」「素敵すぎます!!」
俳優・細川直美（51）が5日、自身のブログを更新。“すっぴん姿”を公開した。
【写真】「貴重」「本当に綺麗！」“すっぴん”姿の細川直美
細川は「すっぴんで仕事へ〜」と、黒のふわふわジャケットに身を包みほほ笑む車内での写真をアップ。「今日は少しひんやりと感じますね」と話しかけるようにつづり、「皆様引き続き良い午後をお過ごしください」とメッセージを記した。
コメント欄には「これですっぴん！お若くて美しい」「すっぴんとは思えない」「本当に綺麗！」「素敵すぎます!!」「貴重な投稿ありがとうございます」などの声が寄せられている。
細川は、1988年に『第2回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞し芸能界デビュー。93年にはNHK連続テレビ小説『かりん』でヒロインを務め、以降さまざまなドラマや映画で活躍。プライベートでは2002年に葛山信吾と結婚し、03年に長女、06年に次女が誕生している。
