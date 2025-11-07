チワワの変顔写真ってあるんだ…6匹全員がまさかの”細目”、奇跡の1枚に「今年一番の残念集合写真」
6匹のチワワがお揃いの服を着て並んだ集合写真がXに投稿され、「今年一番の残念集合写真」として話題を集めている。投稿したのはチワレンジャー（@Chihua_ranger）さん。81.9万回の表示と3.2万いいねを獲得し、「顔w 可愛いです!」「みんな細目」「これはこれで良いと思います」「たまらん もっとくれ」などのコメントが寄せられた。この残念な表情が生まれた背景について、飼い主さんに聞いた。
【写真】いつもはおめめパッチリなんです…普段の6匹の様子はこちら
「全員で着られる服を作ったので、本当は皆が楽しそうに見える可愛い写真を撮りたかったんです。部屋より外の方が表情豊かに撮れる事が多いので庭に出したところ、恐らく逆光だった為か皆残念な顔になってしまいました」(飼い主さん)
普段は表情豊かな6匹だが、それが全く伝わらない顔になってしまったという。しかし、この表情を可愛いと言ってくれる人も多く、大きな反響があったため「これはこれで味があって良いのかな、とも思っています」と振り返る。特に左から3番目のレアちゃんの何とも言えない顔は、今見返してもクスッとしてしまうそうだ。
6匹は幸いにも座って待てがある程度できるため、集まって撮影すること自体は比較的苦労しないが、表情は今回のようになってしまうことが多いという。「数十枚撮って1〜2枚良い写真があれば良い感じです」(飼い主さん)
チワワ6匹とグレートピレニーズ1匹を飼っているチワレンジャーさん。日常で一番幸せを感じる瞬間については「これだけ一緒に居ても毎日何かしらの発見があったり、こんな事できるの!?とかまだまだ知らない事があったり、そういう気持ちを頭数分味わえる事ですかね」と語ってくれた。
なお、今回着用していた服は飼い主さんがハンドメイドで制作したもの。その作品はInstagram（@__88style__）でも紹介されている。
