里崎智也、プロ入団当時に気まずいルール違反→自分が先輩になってルール変更！

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

11月7日（金）深夜放送の同番組には、元プロ野球選手の里崎智也がゲストとして登場。プロ野球界の“お金事情”を中心に驚くべき裏話をたっぷり明かす。

今回はまず、村上宗隆選手（ヤクルト）が日本選手最多ホームラン記録達成＆史上最年少三冠王を記録した際にスポンサーから受け取った“伝説的なプレゼント”について里崎が深掘り。

さらに、球場ごとにスポンサーが設けているホームランやスーパープレーに対する特別なプレゼントの数々を紹介する。なかには、条件を満たすホームランを決めると、打者本人には1億円、そして観戦者全員にもご褒美が振る舞われるという超スペシャルな球場も。

夢がありすぎる話にMCの近藤千尋も思わず「いーなー」と本音をぽろり。球団ごとに個性あふれるご褒美事情とは、いったいどんなものなのか？

また里崎は、ドラフト指名された当時、その契約金目当てに実家を訪れた“意外な人物”の素性を明かす。その人物から里崎のお母さんが受けたというユニークな待遇が語られ、スタジオは爆笑だ。

そして今回は、プロ野球界における意外なルールも紹介。

里崎が入団当時、マリーンズにあったルールを知らずに破ってしまったという気まずいエピソードも…。しかし、「無駄なものは全部なくしていきたい」と、自分が先輩になってからはそのルールを変えたそう。

里崎はいったい、どんな洗礼を受けたのか？