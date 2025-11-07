¿ÕÂ¡¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¸³è¤Ë¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Û¤ó¤«¤ª¡¿PIXTA¡Ë

¡Ú¿Þ²ò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹Êâ¤­Êý

ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°­¤¯¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¦¥½¡£¤¤¤Þ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤âÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©»ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸í¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤êÉÂ¾õ¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¾§¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¿ÕÂ¡¼£ÎÅ¤Î¡È¸í¤Ã¤¿¾ï¼±¡É¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤¬¾å·îÀµÇî¡¦ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¾å·î¶µ¼ø¤Ï¡¢¿·Ãø¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å·î¶µ¼ø¤¬¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤Î¤ä¤êÊý¡Ê¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°ÊÔ­¡¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¿Õ³èÀ­¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Ç¿Õµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬²þÁ±


¤â¤·¡¢¡Ö¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ò¤È¤Ä±¿Æ°¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ï¿Õµ¡Ç½¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤óÊý¤Ë¤Ï¤È¤¯¤Ë¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¿Õµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬²þÁ±¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

º£²ó¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¡Ö¿Õ³èÀ­¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤¬¿ÕÂ¡¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£

¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Õµ¡Ç½¤Îµ¡Ç½°Ý»ý¤ä²óÉü¤Ë¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤â¤½¤â¡¢¿ÕÂ¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·ìÎ®¡×¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Ë¤Ï¿´Â¡¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤¹·ì±Õ¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î·ì±Õ¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ì±Õ¤ä·ì´É¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤Ë¥­¡¼¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ì´É¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î·ì±Õ¤¬¤è¤É¤ß¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡Ö·ì´É¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¸«»ö¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ä·ìÎ®¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê±¿Æ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£

¹â·ì°µ¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸º¤é¤¹

¤½¤ì¤Ë¡¢ËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦2Âç¸¶°ø¤Ï¡Ö¹â·ì°µ¡×¤È¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ç¤¹¡£

¹â·ì°µ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤Ë¹â¤¤°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤òÎ®¤ì¤ë·ìÎ®ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹â¤¤·ìÅü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬ÆâÂ¦¤«¤é½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤ò°­¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â·ì°µ¤ä¹â·ìÅü¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ÎÆ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¡¹¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë¿ÕÂ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£

¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÕÂ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Î¸º¾¯¤¬¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤¬¿Ê¤à¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢·ì´É¤ÎÆ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤à¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö³èÀ­»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤¹¡×¡Ö¿ÕÂ¡¤ÎßÉ²áµ¡Ç½¤ò¼é¤ëÆ¯¤­¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¡Ö°ì»À²½ÃâÁÇ¡ÊNO¡Ë¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¤·¤Æ·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ë¿Õµ¡Ç½¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÃ¯¤âµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¾ï¼±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¿Õ³èÀ­¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Î¿Õµ¡Ç½¤Ø¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¿´¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êâ¤­Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤º¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤äÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤È¿Õµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¸¤­½Ð¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¡×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡¦1Æü¤Ë30¡Á60Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò½µ3¡Á5²ó¹Ô¤¦¡£
¡¦1½µ´Ö¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï150¡Á180Ê¬¡£

¤³¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1Æü¤Ë30Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò½µ5²ó¹Ô¤¨¤Ð½µ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë150Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤ÇÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êË»¤·¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¥Õ¥©¡¼¥à¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Êâ¤­¡×¤ò¤¹¤ë

¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÂ¾õ¤äÂÎÎÏ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢30Ê¬´ÖÊâ¤­Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤­¤Ä¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï1Æü¤Î¹ç·×¤Ç30Ê¬¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢5Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò6²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£

¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢5Ê¬¤ä10Ê¬¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò´Ý¤á¤Æ¤À¤é¤À¤é¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÎÌ¡×¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡Ö¼Á¡×¤âÂç»ö¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤»þ´ÖÊâ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤¤À¤é¤À¤éÊâ¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êâ¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò¥Ô¥ó¤È¿­¤Ð¤·¤¿¤è¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÏÓ¤òÁ°¸å¤ËÂç¤­¤¯¿¶¤ê¡¢ÊâÉý¤ò¹­¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Õ¥©¡¼¥à¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Êâ¤­¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼¡¤Ë¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡£

¿Õ³èÀ­¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤«ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁáÊâ¤­¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢¤­¤Ä¤¹¤®¤â¤»¤º¡¢¥é¥¯¤¹¤®¤â¤»¤º¡¢ÁáÊâ¤­¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÙ¤Î¿Í¤È²¿¤È¤«ÏÃ¤ò¤Ç¤­¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Õµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¦²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ú²Ì¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î±¿Æ°¶¯ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¤Ê¤ª¡¢¡ÖÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³ÐÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤òÂ¬¤Ã¤Æ¶¯ÅÙ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö1Ê¬´Ö¤Î¿´Çï¿ô¤¬°ÂÀÅ»þ¤è¤ê¤â20¡Á30²óÁý¤¨¤ëÄøÅÙ¡×¡£

»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤âÏÓ¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¿´Çï¿ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆþ¼ê¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤ì¤È¡¢ËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò°ú¤­¾å¤²¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ã¤·¤¯Â©ÀÚ¤ì¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢ËýÀ­¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¿´·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¿Õµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÎÏ¤äÂÎÎÏ¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤ë

»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ç¤Æ¤­¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò²óÈò¤Ç¤­¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ç¿Õµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤­¤¯²þÁ±¤·¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Õµ¡Ç½¤ÎÃÍ¤ò²¿½½Ç¯¤â¥­¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤¦¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¾ÉÎã¤ÎÎ¢¤Å¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤³¤½¤Ï¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò°ú¤­±ä¤Ð¤¹¡ÈÆÃ¸úÌô¡É¤Ç¤¢¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê³èÈ¯¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¼ñÌ£¤ä¼Ò¸ò¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤­¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î³èÎÏ¤äÂÎÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¡Ö¿Õ³èÀ­¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ï¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£

¤¼¤Ò¡¢Æü¡¹Êâ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò°ú¤­±ä¤Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Îµ±¤­¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ê¾å·î ÀµÇî ¡§ ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³·Á¸©Î©ÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØÍý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡Ë