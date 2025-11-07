Ž¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏNGŽ£¿ÕÂ¡¤ÎÆÃ¸úÌô¤Ë¤Ê¤ë"Êâ¤"¤Î¥³¥Ä
¿ÕÂ¡¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¸³è¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Û¤ó¤«¤ª¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ²ò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹Êâ¤Êý
ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°¤¯¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¦¥½¡£¤¤¤Þ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤âÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©»ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸í¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤êÉÂ¾õ¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¾§¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¿ÕÂ¡¼£ÎÅ¤Î¡È¸í¤Ã¤¿¾ï¼±¡É¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾å·îÀµÇî¡¦ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¾å·î¶µ¼ø¤Ï¡¢¿·Ãø¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å·î¶µ¼ø¤¬¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤Î¤ä¤êÊý¡Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÊÔ¡¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ç¿Õµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬²þÁ±
¤â¤·¡¢¡Ö¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ò¤È¤Ä±¿Æ°¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¿Õµ¡Ç½¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤óÊý¤Ë¤Ï¤È¤¯¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¿Õµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬²þÁ±¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¡Ö¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¬¿ÕÂ¡¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Õµ¡Ç½¤Îµ¡Ç½°Ý»ý¤ä²óÉü¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿ÕÂ¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·ìÎ®¡×¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Ë¤Ï¿´Â¡¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤¹·ì±Õ¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î·ì±Õ¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ì±Õ¤ä·ì´É¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ì´É¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î·ì±Õ¤¬¤è¤É¤ß¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡Ö·ì´É¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¸«»ö¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ä·ìÎ®¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê±¿Æ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â·ì°µ¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸º¤é¤¹
¤½¤ì¤Ë¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦2Âç¸¶°ø¤Ï¡Ö¹â·ì°µ¡×¤È¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ç¤¹¡£
¹â·ì°µ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤Ë¹â¤¤°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤òÎ®¤ì¤ë·ìÎ®ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹â¤¤·ìÅü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬ÆâÂ¦¤«¤é½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â·ì°µ¤ä¹â·ìÅü¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ÎÆ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¡¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë¿ÕÂ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÕÂ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Î¸º¾¯¤¬¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤¬¿Ê¤à¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢·ì´É¤ÎÆ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤à¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤¹¡×¡Ö¿ÕÂ¡¤ÎßÉ²áµ¡Ç½¤ò¼é¤ëÆ¯¤¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¡Ö°ì»À²½ÃâÁÇ¡ÊNO¡Ë¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¤·¤Æ·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¿Õµ¡Ç½¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÃ¯¤âµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¾ï¼±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¿Õµ¡Ç½¤Ø¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¿´¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êâ¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤äÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤È¿Õµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¡×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦1Æü¤Ë30¡Á60Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò½µ3¡Á5²ó¹Ô¤¦¡£
¡¦1½µ´Ö¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï150¡Á180Ê¬¡£
¤³¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1Æü¤Ë30Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò½µ5²ó¹Ô¤¨¤Ð½µ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë150Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤ÇÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êË»¤·¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥©¡¼¥à¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Êâ¤¡×¤ò¤¹¤ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÂ¾õ¤äÂÎÎÏ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢30Ê¬´ÖÊâ¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤¤Ä¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï1Æü¤Î¹ç·×¤Ç30Ê¬¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢5Ê¬¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò6²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢5Ê¬¤ä10Ê¬¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò´Ý¤á¤Æ¤À¤é¤À¤é¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÎÌ¡×¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡Ö¼Á¡×¤âÂç»ö¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤»þ´ÖÊâ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤¤À¤é¤À¤éÊâ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êâ¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¤è¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÏÓ¤òÁ°¸å¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ê¡¢ÊâÉý¤ò¹¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¡¼¥à¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Êâ¤¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤«ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁáÊâ¤¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤Ä¤¹¤®¤â¤»¤º¡¢¥é¥¯¤¹¤®¤â¤»¤º¡¢ÁáÊâ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÙ¤Î¿Í¤È²¿¤È¤«ÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Õµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¦²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ú²Ì¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î±¿Æ°¶¯ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³ÐÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤òÂ¬¤Ã¤Æ¶¯ÅÙ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö1Ê¬´Ö¤Î¿´Çï¿ô¤¬°ÂÀÅ»þ¤è¤ê¤â20¡Á30²óÁý¤¨¤ëÄøÅÙ¡×¡£
»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤âÏÓ¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¿´Çï¿ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆþ¼ê¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤È¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ã¤·¤¯Â©ÀÚ¤ì¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¿´·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Õµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÎÏ¤äÂÎÎÏ¤â¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ç¤Æ¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¿Õµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Õµ¡Ç½¤ÎÃÍ¤ò²¿½½Ç¯¤â¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¾ÉÎã¤ÎÎ¢¤Å¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤³¤½¤Ï¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹¡ÈÆÃ¸úÌô¡É¤Ç¤¢¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò½¬´·¤Å¤±¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê³èÈ¯¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¼ñÌ£¤ä¼Ò¸ò¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î³èÎÏ¤äÂÎÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¡Ö¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢Æü¡¹Êâ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¾å·î ÀµÇî ¡§ ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³·Á¸©Î©ÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØÍý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡Ë