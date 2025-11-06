ヨーグルトは1日何個まで? 栄養士が推奨する乳酸菌の1日の摂取量と上限は？

乳酸菌が腸内環境の改善や免疫力向上に効果的であることは知られていますが、どれくらい摂取すれば良いのか、過剰摂取のリスクが気になる方も多いのではないでしょうか。管理栄養士の永野さんに、乳酸菌を含む食品やサプリメントの適切な摂取目安、プロバイオティクスやビフィズス菌との違いについて詳しく伺いました。」

監修管理栄養士：

永野 ゆう子（管理栄養士）

病院、老人ホーム、保育園で管理栄養士として従事。現在は子育てをしながら、「わかりやすく、続けやすく、お手軽に！」をモットーに、正しい食事・健康法を執筆し、ユーザーにわかりやすく情報を届けている

編集部

乳酸菌の効果はわかりましたが、摂取目安量が気になります。乳酸菌は摂りすぎても大丈夫でしょうか？

永野さん

乳酸菌が多く含まれているヨーグルトや乳酸菌飲料、ぬかづけ、キムチなどの食品には乳酸菌以外の成分も多く含まれています。乳脂肪や糖分、塩分、エネルギー量などの摂りすぎを防ぐためにも、適量がいいでしょう。サプリメントなどで摂取する場合は、そのサプリメントの目安量を守ってください。

編集部

ヨーグルトは一日何個まででしょうか？

永野さん

農林水産省の「食事バランスガイド」には牛乳・乳製品は2つ（SV）と記載されています。健康な方でほかに牛乳や乳製品をとっていない方であれば、多くても2つまでが良いのではないでしょうか。1日にまとめてたくさん摂るよりも継続して摂ることが大切です。糖尿病など生活習慣病がある方は、糖分控えめや無糖のものを選んでください。

参照：農林水産省「食事バランスガイド」について

編集部

ヨーグルトなどに書いてあるビフィズス菌とは何ですか？

永野さん

乳酸菌の一種で、主に人間や動物の腸内に存在する代表的な善玉菌のことです。整腸効果だけではなく、病原菌の感染や腐敗物を生成する菌の増殖を抑える効果があると考えられています。

編集部

乳酸菌を調べていると、プロバイオティクスっていう言葉をよく聞きますが何ですか？

永野さん

プロバイオティクスは乳酸菌や酵母など、腸内環境を整える微生物のことです。プロバイオティクスと別にプレバイオティクスという言葉もあります。プレバイオティクスとは大腸で乳酸菌の餌となり、プロバイオティクスを増殖させる働きのある食品のことです。

※この記事はメディカルドックにて【乳酸菌は摂りすぎても大丈夫？ 1日の摂取量目安を管理栄養士に聞く】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。