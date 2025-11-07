Image: NASA Solar Dynamics Observatory

太陽さん、マウンダー極小期並みにおとなしくしてもらえませんかね…。

太陽はいま、約11年周期で繰り返される活発期に入っており、長い眠りからゆっくりと目を覚ましつつあります。そして、その活動が衰える気配はまったく見られません。

活発すぎる太陽

ここ数日の間に、太陽は強力な太陽フレア（高エネルギーの電磁波が一気に放出される現象）を3回発生させました。そのうちの2回は、最大規模とされるXクラスに分類されたそうです。太陽フレアは、X線強度の規模が大きいものから順番に、X、M、C、B、Aに分類されます。

NOAA（米国海洋大気庁）の宇宙天気予報センターは、この現象をR3イベント（広範囲にわたる無線通信障害を引き起こす可能性のある比較的強力な太陽活動）として報告しています。

アメリカ時間の11月5日早朝にも、太陽は再び爆発的な活動を見せ、Xクラスよりも規模が小さいMクラスのフレアを放出しました。Xクラスよりも規模が小さいからとはいえ、油断はできません。

危険な黒点群｢活動領域4274｣がマジで熱い

NOAAによると、発生した2度のXクラスフレアは南米周辺で通信障害を引き起こしているそうですよ。しかし、予報官は、今週中にさらなる爆発的な現象が発生する可能性に備えているといいます。現時点で注目されているのは、活動領域4274と呼ばれる複雑な黒点群で、先述したMクラスフレアと、2度発生したXクラスフレアのひとつを発生させた領域です。

Image: NOAA/Space Weather Prediction Center 楕円で囲まれた場所が活動領域4274

懸念されるのは、この活動領域が地球の正面に向かって回転しつつあること。太陽は地球から見て左から右へ回転し、間もなくこの領域が地球を正面から捉える位置に来ようとしています。

もしここでさらなる太陽フレアが放出されれば、それに続く太陽嵐が地球の通信網に深刻な影響を及ぼす可能性があります。現在、NOAAの予測では、Mクラスフレアの発生確率が65％、より深刻なXクラスフレア発生確率が15％とされています。

NOAAの宇宙天気予報センターは次のように報告しています。

この領域は引き続き太陽フレアの脅威であり、今週を通じてR1〜R2レベルのイベント（小〜中規模の通信障害）が継続する可能性があるうえに、R3レベルのイベントが発生する可能性も残っています。

太陽の衝撃に備えましょう

太陽フレアが発生すると、専門家はそれに続くコロナ質量放出（CME: 太陽から放出される磁化プラズマ）が地球の磁場に接近し、大気圏に異常を引き起こす可能性を検証します。異常現象には、無線通信やGPSシステム、電力網の障害、さらにはオーロラの発生も含まれます。

NOAAの予報によると、2つのXクラスフレアに伴うCMEは地球に向かっていないものの、太陽風の状況次第で、一部が地球の磁場に影響を与える可能性があるとしています。アメリカの5日朝に更新された情報では、Mクラスの太陽フレアによるCMEが地球へ向かっているようです。

さらに、今後数日間にわたってG1レベルの軽度な磁気嵐が発生する可能性もあり、高緯度地域の電力システムに影響を与えるほか、淡いオーロラを発生させるおそれがあります。

パニックは不要。でも油断は禁物

また、Xクラスフレアのひとつが当初の測定値よりも強力だった可能性もあるそうです。spaceweather.comのトニー・フィリップス氏は、このフレアが太陽の縁の背後にある黒点から発生したため、太陽円盤の縁によって一部が遮られていたと指摘しています。

とはいえ、今回のフレアが壊滅的な影響を与えることはなさそうです。それでも、太陽活動に伴う磁気嵐は、航空や海運、衛星通信に影響を及ぼす可能性があるため、予測される現象の規模を考慮に入れると、事前になんらかの兆候があるのはとてもいいことなのです。

フィリップス氏は警告します。

この活動が収まる兆候はありません。黒点群は数週間にわたってフレアを発生させ、10月下旬には裏側で複数のCMEを引き起こしました。今やその黒点群が地球の正面に向かっているのです。

太陽が地球に大きな影響を及ぼさないよう、月に祈ることにします。